Expertos aclaran la imposibilidad física de que una ballena jorobada se trague a una persona

Santo Domingo.- En las últimas semanas, dos incidentes en los que personas fueron tragadas accidentalmente por ballenas jorobadas han generado preocupación y debate en la comunidad. Sin embargo, expertos en biología marina y comportamiento animal han sido enfáticos en aclarar que es físicamente imposible que una ballena jorobada se trague a un ser humano.

Si bien es cierto que las ballenas jorobadas pueden engullir grandes cantidades de agua y criaturas marinas, su anatomía interna y sistema digestivo no están diseñados para procesar presas de gran tamaño como los humanos.

La garganta de una ballena jorobada es relativamente pequeña, similar al tamaño y de un puño humano, lo que impide el paso de un cuerpo humano completo.

Los incidentes recientes, aunque impactantes, son eventos aislados y no representan un peligro real para las personas. En la mayoría de los casos, la ballena escupe a la persona de inmediato, ya que no forma parte de su dieta natural y no puede ser digerida.

Diego Reina Anduze, director de 7 Maravillas Naturales de América, insta a la comunidad a no dejarse llevar por el miedo y seguir disfrutando de los espacios naturales donde habitan ballenas jorobadas. "Estos encuentros son eventos aislados y no deben generar un miedo generalizado hacia estos magníficos animales", afirma Reina.

"La naturaleza nos ofrece experiencias únicas y enriquecedoras, y es importante que sigamos explorándola con respeto y admiración".

A pesar de la imposibilidad física de ser tragado por una ballena jorobada, es fundamental tomar precauciones al navegar en áreas donde estos animales puedan estar presentes. Se recomienda mantener una distancia segura, evitar acercarse demasiado y siempre navegar acompañados.

En resumen:

* Es físicamente imposible que una ballena jorobada se trague a una persona.

* Los incidentes recientes son eventos aislados y no representan un peligro real.

* Se recomienda mantener una distancia segura y evitar acercarse demasiado a las ballenas.