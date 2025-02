Iniciativa busca proteger salud pública y ecosistemas en el Caribe

El 19 de febrero de 2025, The Nature Conservancy (TNC) Caribe lanzará una campaña multinacional destinada a sensibilizar sobre la gestión de aguas residuales en República Dominicana, Granada y Jamaica. El evento de lanzamiento se llevará a cabo de manera virtual a las 10:00 a.m. EST (11:00 a.m. ET) y contará con la participación de destacados líderes y expertos en medio ambiente.

La Honorable Kerryne James, Ministra de Resiliencia Climática, Medio Ambiente y Energía Renovable de Granada, será la oradora principal del evento. Junto a ella, el Dr. Rob Brumbaugh, Director Ejecutivo de TNC Caribe, y la Dra. Elizabeth Shaver, Gerente de Proyecto de TNC Caribe, ofrecerán intervenciones clave. Durante la ceremonia, se presentará un video animado que servirá como eje central de la campaña de concienciación.

Bajo el lema “Protege nuestras aguas, protege nuestro futuro”, esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la conciencia pública y promover soluciones sostenibles para el tratamiento de aguas residuales.

La campaña enfatiza la importancia de prácticas adecuadas de tratamiento y soluciones basadas en la naturaleza, como la reutilización de aguas grises, para salvaguardar los recursos hídricos y la salud pública.

La Dra. Elizabeth Shaver destacó la relevancia de abordar este desafío ambiental: “A menudo no nos damos cuenta del impacto que tienen las aguas residuales sin tratar en la salud humana y en el medioambiente. Mejorando el tratamiento de aguas residuales y promoviendo opciones como la reutilización de aguas grises y soluciones basadas en la naturaleza, como los humedales artificiales, podemos proteger nuestros recursos naturales, reducir los riesgos para la salud y fortalecer a las comunidades locales”.

Para comprender mejor los desafíos relacionados con la gestión de aguas residuales, TNC llevó a cabo encuestas en comunidades seleccionadas de los tres países involucrados. Los hallazgos obtenidos, junto con recomendaciones de expertos, sirvieron de base para desarrollar una estrategia enfocada en fomentar prácticas responsables en el manejo de aguas residuales.

El Dr. Rob Brumbaugh enfatizó la urgencia de abordar este problema: “La contaminación por aguas residuales es una amenaza ambiental importante pero a menudo ignorada en el Caribe, y con consecuencias económicas reales.

A través de esta campaña regional, buscamos promover la concienciación y la acción a distintos niveles, desde individuos hasta negocios del turismo y la construcción, para implementar soluciones que protejan las aguas locales, la vida marina y las comunidades y empresas que dependen de ellas”.

En la región del Caribe, el desarrollo desigual de infraestructura ha resultado en un tratamiento inconsistente de las aguas residuales. La inadecuada disposición de aguas negras (residuales domésticas) y aguas grises (provenientes de hogares, industrias y agricultura) pone en riesgo el suministro de agua potable, los ecosistemas costeros y sectores clave como el turismo y la pesca.

La campaña de TNC Caribe busca involucrar a diversos actores, desde ciudadanos hasta empresas, en la adopción de prácticas sostenibles. Entre las soluciones propuestas se encuentran la implementación de sistemas de tratamiento adecuados, la promoción de la reutilización de aguas grises y la creación de humedales artificiales que actúen como filtros naturales para las aguas residuales.

Además, la iniciativa pretende educar a la población sobre los riesgos asociados con la gestión inadecuada de las aguas residuales y cómo estas prácticas afectan directamente la salud pública y la economía local. Al fomentar una mayor comprensión y responsabilidad compartida, TNC Caribe aspira a generar un cambio positivo y duradero en la región.

Para obtener más información sobre la campaña y participar en el evento de lanzamiento, los interesados pueden contactar a Claudia Lievano en [email protected]. La participación activa de la comunidad es esencial para garantizar el éxito de esta iniciativa y proteger el futuro de las aguas y ecosistemas caribeños.