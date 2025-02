El esloveno confiesa su emoción y ambición en su nuevo equipo

Un nuevo capítulo se abre en la NBA con la llegada de Luka Doncic a Los Angeles Lakers. El traspaso, calificado como un "acontecimiento sísmico" por el gerente general Rob Pelinka, marca un hito en la historia del baloncesto. La superestrella eslovena, de 25 años, se une a una de las franquicias más icónicas del deporte con la esperanza de conquistar el anillo.

Durante su presentación oficial, Doncic confesó que, aunque intuía que esto podía suceder, el traspaso fue un "shock emocional". "Sinceramente, fue difícil. Recibí la llamada casi dormido y tuve que comprobar que no era una broma", relató el escolta.

El exjugador de los Mavericks reconoció que la lealtad es importante para él y que pensaba pasar toda su carrera en Dallas, pero aceptó que este es un "nuevo comienzo".

"Ahora juego en uno de los equipos más grandes de la historia y quiero aprovechar esta oportunidad", afirmó.

El desafío de compartir equipo con Lebron James

Uno de los aspectos que más entusiasman a Doncic es la posibilidad de jugar junto a LeBron James, a quien describió como "un referente desde siempre". "Siempre lo he admirado. Hay muchas cosas que puedo aprender de él", expresó con emoción.

Además, destacó que su estilo de juego y el de LeBron pueden complementarse a la perfección. "Ambos hacemos mejores a nuestros compañeros", aseguró Doncic, confiando en que su inteligencia en la cancha marcará la diferencia en esta nueva etapa.

Objetivos claros: ganar el anillo con los Lakers

El jugador esloveno no dejó dudas sobre sus intenciones: "Aquí no se viene por otra cosa que no sea el campeonato". Doncic aseguró que llega con la mentalidad ganadora que ha caracterizado a los Lakers y que trabajará para añadir su nombre a la historia de la franquicia.

Con una recuperación física completa y con la motivación de estar en un equipo con tanta tradición, Doncic está listo para afrontar el reto más grande de su carrera. "Muchas leyendas pasaron por aquí, muchos campeonatos… Ese es mi objetivo", sentenció con determinación.