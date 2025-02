Hermógenes Acosta insta a la JCE a ajustar el reglamento a la sentencia TC-0788-24.

El ex juez del Tribunal Constitucional (TC), Hermógenes Acosta, ha lanzado una advertencia a la Junta Central Electoral (JCE) respecto al reglamento que debe elaborar para las candidaturas independientes, exigiendo que se ajuste a la sentencia TC-0788-24, emitida recientemente por el Tribunal. En una entrevista exclusiva con el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, Acosta destacó que de no cumplir con dicho mandato, el reglamento podría ser declarado nulo por el propio TC.

La figura de las candidaturas independientes, según Acosta, es esencial para el sistema político dominicano y se encuentra plenamente respaldada por la Constitución. El ex magistrado subrayó que esta modalidad de participación política no es un capricho, sino una respuesta a las crecientes necesidades de una sociedad que percibe el deterioro de los partidos políticos tradicionales, tanto en América Latina como en Europa.

Acosta explicó que el reglamento es indispensable para regular los detalles técnicos de las candidaturas independientes, ya que, en su opinión, la Constitución y las leyes no abordan de manera exhaustiva todos los aspectos involucrados.

“Este reglamento debe precisar esos detalles para facilitar su aplicación, pero siempre dentro del marco de lo establecido por la ley”, afirmó. Según su análisis, no se trata simplemente de reglamentar una ley, sino de asegurar que el reglamento respete los lineamientos trazados por el TC en su sentencia.

El ex juez también alertó sobre un posible retroceso en la democracia si el reglamento exige que las candidaturas independientes se estructuren de manera similar a los partidos políticos, lo que, a su juicio, vaciaría de contenido esta figura. En este sentido, puntualizó que el reglamento no debe crear requisitos adicionales a los ya establecidos en la Constitución, ya que su propósito es solo aclarar y facilitar la implementación de la ley.

Acosta también se refirió a las críticas que ha generado la sentencia TC-0788-24, señalando que es normal que se genere controversia en un tema tan político como este, pues, según él, los partidos mayoritarios no están dispuestos a ceder poder. El ex juez recordó que la sentencia responde a un mandato constitucional que busca abrir el sistema electoral a nuevas formas de participación, lo que no siempre es bien recibido por los actores políticos establecidos.

Finalmente, Acosta destacó la importancia de que el reglamento mantenga la esencia de la sentencia del TC, ya que cualquier alteración significativa podría llevar a una anulación del proceso, generando más incertidumbre en el sistema electoral dominicano.