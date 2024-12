Es decir, las demandas de la población al gobierno han sido mínimas.

Las lluvias en todo el país y, particularmente, en la provincia de Puerto Plata junto a una temperatura agradable como hacíamucho tiempo no tenían las navidades dominicanas se unieron para que la nación haya pasado las navidades más tranquilas en mucho tiempo. Esto no lo puede poner en duda nadie. Es más, andando en el tiempo, pudo observarse que, la “Brisita del presidente” unos mil quinientos pesos equivalen a algo más del 10% del coste real de la canasta familiar solo para la Cena de Nochebuena.

Es decir, las demandas de la población al gobierno han sido mínimas. A pesar de que, de manera general, son múltiples las peticiones que tradicionalmente se hacen por estas fechas. Es indudable que la gente, si bien no se siente bien gobernada, es capaz de aguantarse porque siente que este es su gobierno o, mejor dicho, el sector de la población normalmente levantisco y petitorio ahora carece de razones para la protesta porque confía en el mandatario de turno. Esta es una verdad de a puno.

Esto muestra, además, que el sistema se ha estabilizado bajo un precario equilibrio donde las demandas parecen acalladas mientras el comercio hace buenos negocios y las clases altasmantienen sus privilegios. Esto llama a una reflexión sobre la capacidad del presidente para unificar sus huestes, a saber, de dos espinas clavadas, una ha quedado neutralizada, casoRamon Alburquerque y la otra, Guido Gómez ha sido integrado.

Así las cosas, al interior del partido de gobierno se ha logrado, por vez primera en la historia de la familia perredeísta, una capacidad de negociación y de comprensión sobre las realidades del poder donde ya no se lucha de manera fratricida, sino que, por el contrario, se han convertido en un partido del Estado. Es decir, un partido que prioriza el sostenimiento del poder sobre cualquiera otra demanda.

Se sabe que al interior del PRM hay al menos, unos ocho subpartidos o grupos faccionales que se batirán por el control del Estado en las venideras elecciones, pero, están tratando de encontrar una fórmula que no implique lucha fratricida ni la pérdida del poder. Esto sería, la superación del PRD tradicional por el PRD moderno, es decir por el PRM.

De continuar saliéndoles bien las cosas al PRM, es indudable que la oposición la tendría muy difícil para el escenario electoral del año 2028. Por tanto, estamos hablando de que, de mantenerse unido en el poder, su derrota electoral seria en extremo difícil porque la oposición no puede decir lo mismo.Así, se tendría la simpática relación de que los partidos políticos nacionales con posibilidades de ascender al poder, todos tienen vocación de poder independientemente de que el sistema caudillista haya quedado afectado por los cambios institucionales operados, principalmente a partir de la constitución de 2010.

El tema no es para menos, el PRSC ya no es opción de poder,sino que más bien ha sido captado ora por el PRM ora por el PLD y la FP. Al tiempo que el PRD ha sido subsumido en el PRM. De modo que, el polo antes disgregado se encuentra ahora unificado y el polo antes unido (PLD/FP) se encuentra ahora disperso. Pero como la política es cambiante, no puede afirmarse que este escenario hoy visible se mantenga inamovible para el año 2028.

Obvio, el escenario no se presenta fácil para el partido en el poder, el año entrante será un ano de muchos retos, de muchas demandas y de pocas salidas. Como puede observarse, el nuevo gobierno inicio con unas reformas que no han impactado positivamente en la población, se trata de reformas cosméticas que, a lo sumo, buscan contrarreforma y el Estado social puesto en marcha desde la reforma constitucional del ano de 2010.

Como interpretará la población estos cambios, si nos fijamos en la propuesta de reforma laboral, habrá que decir que tanto la clase trabajadora, como la clase media, se encuentran en un estado de indignación peligroso porque, se ven afectados directamente en sus derechos. DLH/28/12/2024