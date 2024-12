El cantautor de merengue ve el ritmo en peligro y lo defiende como atractivo turístico

El icónico cantautor Kinito Méndez no se ha guardado nada al analizar la realidad del mundo musical dominicano. Desde una mirada crítica al impacto del género urbano hasta confesiones personales sobre las tentaciones de la fama y su relación con la política, Kinito lanza un llamado urgente al cambio.

Kinito deploró que las letras del género urbano estén malcriando a una generación. Según él, muchos intérpretes de dembow y reguetón son “merengueros frustrados” que, por falta de recursos, optaron por géneros más accesibles como el dembow, donde todo se produce en una computadora.

Explicó que los actuales exponentes urbanos deberían haber sido “el relevo natural” de los merengueros, pero optaron por otro camino debido a las dificultades para producir este género.

“Grabar un merengue es una obra”, aseguró el cantante, al detallar que se necesita una inversión considerable de tiempo, dinero y talento. Desde pagar entre 12 y 15 músicos hasta el estudio de grabación, mezcla y masterización, los costos superan los RD$200,000 por canción.

La falta de apoyo de las disqueras también ha sido un factor crucial. Según Kinito, cuando estas desaparecieron, muchos jóvenes con aspiraciones musicales encontraron en el dembow y el reguetón una alternativa más económica.

“No es lo mismo hacer un dembow que un merengue. En un merengue hay que escribir las letras, trabajar en los arreglos musicales y reunir a los músicos. Eso no lo hacen los urbanos; ellos usan computadoras y teclados para producir sonidos y montar sus voces”, puntualizó.

A pesar de todo, reconoció a figuras como Manny Cruz, Rafely Rosario y Silvio Mora, quienes están trabajando arduamente para mantener vivo el merengue. Sin embargo, lamentó que no exista la misma cantidad de artistas que antes.

Kinito Mendez fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA

“La fama te pone loco”: Kinito sobre drogas y tentaciones

Con una honestidad desgarradora, Kinito reveló que rechazó múltiples ofrecimientos de drogas y mujeres mientras amenizaba fiestas.

“Yo vengo con una formación del campo”, declaró. “Me ofrecieron de todo, pero nunca probé drogas ni lo haré. La fama es peligrosa; te puede llevar al éxito o destruirte”.

El artista recordó los días de gloria con la Coco Band y RokaBanda, cuando su música estaba en lo más alto. Sin embargo, las tentaciones siempre estuvieron presentes.

“Te ofrecen drogas, te gritan que te aman, te ofrecen mujeres… pero todo eso es un espejismo. Gracias a Dios, nunca caí en esas cosas”, confesó el intérprete de “Caramba”.

Kinito destacó que su formación familiar fue clave para mantenerse firme en sus valores. “La fama no es fácil. Puede volverte loco si no tienes los pies sobre la tierra”, añadió.

“El merengue es un negocio que trae turistas”

El artista también hizo un llamado al gobierno dominicano, destacando el impacto económico del merengue. Según él, este género atrae turistas de países como Colombia, Venezuela y Costa Rica, quienes llegan al país en busca de esta música.

Kinito insistió en que el merengue debe ser visto como un negocio estratégico para la República Dominicana. “Es mucho lo que genera el merengue, pero necesita apoyo para seguir siendo un símbolo nacional”, enfatizó.

Kinito y la política: colaboraciones, no militancia

Aunque ha grabado merengues para campañas presidenciales de figuras como Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader, Kinito aclaró que no pertenece a ningún partido político.

Afirmó que en ocasiones ha colaborado sin recibir pago, como ocurrió con el tema “De lo Mío” para Danilo Medina. “Lo hago como favor, no por dinero ni por identificación política”, comentó el artista.

Kinito recordó que en la última campaña electoral le grabó un tema al presidente Luis Abinader sin cobrarle ni un centavo. Sin embargo, aclaró que otros candidatos sí han tenido que pagar por su trabajo.

“La política no me define. Soy amigo de los candidatos y colaboro porque me lo piden, no por militancia”, concluyó.

Kinito Méndez, un verdadero ícono del merengue, denuncia con fuerza los desafíos que enfrenta la música dominicana. ¿Será este el impulso que necesita la industria para retomar su brillo? Solo el tiempo dirá.

