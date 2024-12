El partido cuestiona la medida del gobierno y defiende la educación como derecho constitucional

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha expresado su enérgica oposición al proyecto gubernamental que propone fusionar los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Según el PLD, la medida carece de fundamentos técnicos y no ha sido discutida adecuadamente con los actores clave del sector educativo.

La propuesta, afirman, es un reflejo de la falta de coordinación interna y de un análisis insuficiente, lo que pone en riesgo la educación como un bien público y un derecho fundamental de la sociedad.

Un cambio sin base técnica y sin consulta

En una conferencia de prensa convocada por la Mesa de Educación del PLD, el ex Ministro de Educación Melanio Paredes fue el vocero principal de la crítica, acompañado de figuras destacadas como la exministra Alejandrina Germán, Radhamés Camacho, y Milton Reyes. Paredes destacó que la fusión propuesta por el gobierno no se ha basado en estudios técnicos apropiados y no se ha integrado al plan estratégico nacional de educación, lo que pone en peligro la calidad educativa y las conquistas alcanzadas por el sistema educativo.

“El gobierno está mostrando improvisación y falta de dirección en una de las áreas más importantes del país. Este tipo de decisiones no deben tomarse a la ligera, y la educación no puede ser un terreno de pruebas”, señaló Paredes.

Compromiso con la educación como derecho constitucional

El PLD reafirmó su compromiso con la educación como un derecho constitucional. En su declaración, el partido expresó su apoyo a las demandas del Colectivo de Organizaciones Sociales y Profesionales, que ha convocado a resistir la fusión de los ministerios a través de movilizaciones y denuncias. Según el PLD, el riesgo que implica esta fusión es demasiado grande, y el país no debe permitir que una decisión improvisada amenace los avances alcanzados en el sector educativo.

El PLD también resaltó que su partido ha demostrado su compromiso con la educación en la práctica, citando logros como la implementación del programa de jornada extendida, la reducción del analfabetismo, la construcción de más de 24 mil aulas, y la histórica asignación del 4% del PIB para la educación preuniversitaria.

Educación como base para el futuro del país

El PLD enfatizó que la educación es fundamental para el desarrollo nacional, y que el compromiso con una formación de calidad es esencial para el futuro de las generaciones dominicanas. “No podemos permitir que decisiones mal fundamentadas pongan en riesgo nuestra educación. Estamos comprometidos con una educación integral, de calidad, que apunte al progreso real del país y de nuestras futuras generaciones”, concluyó Paredes.

Este rechazo de la fusión de ministerios refleja una preocupación más amplia sobre el rumbo de las políticas educativas en el país y sobre la necesidad de mantener una educación pública robusta que promueva el desarrollo nacional de manera sostenible y equitativa.