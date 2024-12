El presidente Abinader asegura el compromiso del país con la X Cumbre de las Américas.

Punta Cana, República Dominicana. – La República Dominicana se alista para asumir un papel protagónico en la política hemisférica como sede de la X Cumbre de las Américas, programada para finales de 2025. Así lo anunció el presidente Luis Abinader durante el evento conmemorativo del XXX aniversario de este foro, celebrado en Punta Cana, donde reafirmó el compromiso del país de trabajar junto a las naciones y organizaciones de la región para garantizar el éxito del evento.

Abinader destacó que la décima edición de este cónclave será una oportunidad clave para que los líderes de la región definan una visión compartida que aborde los desafíos del siglo XXI. “Enfrentamos retos que trascienden fronteras y solo pueden resolverse mediante la colaboración. El fortalecimiento de los mecanismos regionales e internacionales debe ser una prioridad para garantizar seguridad duradera y desarrollo sostenible”, afirmó.

El mandatario subrayó la necesidad de fomentar el diálogo y la cooperación en un mundo marcado por tensiones geopolíticas y rivalidades que ponen a prueba el liderazgo global.

Un evento conmemorativo con figuras destacadas

El encuentro contó con la presencia del ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien presidió la primera Cumbre de las Américas en 1994. Clinton instó a los líderes a adoptar una postura de colaboración frente a los retos globales. “La negación no es estrategia. Este es un momento crucial para aprovechar los recursos que tenemos a nuestra disposición”, señaló.

Por su parte, el canciller dominicano Roberto Álvarez destacó que los valores democráticos y el compromiso del presidente Abinader con la transparencia y la lucha contra la corrupción posicionan al país como un escenario ideal para este importante foro. “Esta cumbre no solo celebra tres décadas de historia, sino que también se proyecta como un espacio para analizar y fortalecer los logros alcanzados”, comentó Álvarez.

Hacia una agenda estratégica para 2025

Durante la ceremonia, ex presidentes, cancilleres, empresarios y representantes de organismos internacionales participaron en diálogos encabezados por expertos como Carlos Ominami, ex ministro chileno, y Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores de México. Estas discusiones se centraron en propuestas que podrían formar parte de la agenda de 2025, con énfasis en temas de seguridad ciudadana, alimentaria, hídrica y sanitaria.

La elección de la República Dominicana como sede refleja su creciente liderazgo internacional y la visión estratégica de su política exterior. Este evento, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, marca el inicio de los preparativos para lo que se proyecta como una cumbre histórica para el hemisferio occidental.

Con la mirada puesta en 2025, el país reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los lazos regionales y la búsqueda de soluciones conjuntas para los desafíos globales.