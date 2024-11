El ex primer ministro rechaza su destitución y denuncia ilegalidad en el proceso

Santo Domingo.- La crisis política en Haití sigue profundizándose luego de la destitución del primer ministro Garry Conille por parte del Consejo Presidencial de Transición (CPT). En un giro inesperado, Conille se ha resistido a abandonar el cargo, solicitando públicamente que no se publique el decreto que lo remueve de sus funciones. Este episodio se suma a una serie de tensiones políticas que mantienen al país al borde del colapso.

En una carta dirigida a Ronald Saint-Jean, director de Presses Nationales, el ex primer ministro haitiano instó a no hacer pública la resolución del Consejo Presidencial de Transición. "Le instamos a no publicar la resolución adoptada por el Consejo Presidencial de Transición para poner fin a las funciones del Primer Ministro", subrayó Conille, según recoge el diario June7. En su misiva, Conille enfatizó que la legalidad del decreto es cuestionable, señalando que "el principio de legalidad de los actos administrativos es una base esencial del funcionamiento del Estado de derecho".

Conille, quien fue destituido el 8 de noviembre de 2024, argumentó que la resolución carece de fundamento legal y, por lo tanto, su publicación en el diario oficial Moniteur debería ser detenida. A pesar de las demandas de Conille, el Consejo Presidencial de Transición ratificó su decisión, nombrando a Alix Didier Fils Aimé como el nuevo primer ministro. El proceso de destitución y el nombramiento de Fils Aimé han encendido aún más las tensiones dentro del gobierno haitiano.

El decreto fue aprobado por varios miembros del Consejo, incluidos figuras prominentes como Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean y Leslie Voltaire. A pesar de la destitución de Conille, algunos miembros del gobierno, como Edgard Leblanc Fils, se abstuvieron de votar, lo que añade complejidad a la situación política. El documento firmado el 11 de noviembre, aunque con fecha del 8 de noviembre, se mantiene en el centro de un debate sobre su legitimidad, mientras el director de la prensa nacional aún no ha confirmado la autenticidad del decreto.

El nombramiento de Alix Didier Fils Aimé, un político de perfil bajo, ha sido interpretado por muchos como una estrategia del Consejo Presidencial de Transición para consolidar su poder. Sin embargo, la decisión ha generado críticas, ya que muchos consideran que este cambio podría empeorar aún más la situación de Haití, sumida en una profunda crisis institucional.

El rechazo de Conille y el nombramiento de Fils Aimé podrían tener consecuencias dramáticas para la estabilidad política del país. Los analistas coinciden en que esta movida solo parece intensificar las luchas internas, mientras que el pueblo haitiano sigue enfrentando los estragos de una crisis económica y social que ha dejado al país al borde del colapso.

A medida que la situación sigue evolucionando, la comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo la crisis en Haití podría derivar en una escalada de la inestabilidad política. Mientras tanto, la legalidad de las decisiones del Consejo Presidencial de Transición continúa siendo un tema de debate clave.