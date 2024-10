Esto lo saben todas las autoridades y hasta el más inocente ciudadano de a pie.

Si los ricos, poderosos y protegidos del paísno están de acuerdo con pagar impuestos, ni en reducir evasiones ni en disminuir exoneraciones, cómo diablos se espera que los pobres de clase media y los pobres de mucho más abajo van a respaldar las instrucciones del FMI para arreglar las finanzas en la República Dominicana.

Esto lo saben todas las autoridades y hasta el más inocente ciudadano de a pie, por lo que extraña que el presidente Abinader aceptara formalizar este paquete de incongruencias cuando está a en el tope de su carrera. O que aceptara sugerencias de sus funcionarios, los cuales al parecer no investigaron, no consultaron el corazón de los ciudadanos ni arreglaron nada con los poderosos que en todas las ocasiones ganan, ganan y ganan.

Recientemente leí que los ricos más poderosos del planeta están y se unirán para invertir sus riquezas en pro del bienestar de toda la gente, en un gesto que pensé sería imitado por nuestros distinguidos millonarios y multimillonarios en dólares que son parte de esta sociedad.

¡Pero qué va, nada de eso he leído ni escuchado!

Las diez, quince o veinte familias que se acreditan como las más ricas en R.D., y que todos conocemos porque es de público conocimiento, deberían ser más amables, generosas y solidarias para ver si algún día desaparece un poco de pobreza, desorden e injusticia en nuestro lar.

Luis Abinader ha mostrado hasta ahora tener buenas intenciones a favor del desarrollo del país y de su gente. Pero si no se aumentan las recaudaciones, si no se cobran los impuestos reales, si no disminuimos las evasiones y exoneraciones, si TODOS no pagamos ‘algo’ de lo mucho o poco que devengamos o ganamos, nadie nos salvará y mucho menos el FMI.

Si los millonarios no aportan el porcentaje real de lo que ganan, cómo pedirles entonces que paguen impuestos a los mecánicos, barberos, peluqueros, zapateros, choferes, taxistas, motoristas, jardineros, mercaderos, plomeros, electricistas y tantos otros obreros que a diario se ‘buscan’ buenas ‘entraditas’, aunque en su gran mayoría la consumen luego en bebidas, juegos y parrandas.

Abinader hablará esta noche al país luego de hablar con mucha gente, leer y escuchar a tantos que se oponen a los nuevos impuestos que traería la nueva reforma fiscal.

Creo que entre todas las sugerencias leídas o escuchadas me inclino por prestarle atención a las hechas por Guillermo Moreno. Nada de nuevos impuestos y sí cobrar lo real a quienes deben pagar, eliminando además ciertos privilegios y exoneraciones, amén de reducir la nómina pública y gastos innecesarios de Ministerios o funcionarios que solo andan ‘buscándosela’ por cualquier vía.

Entiendo que nuestros distinguidos millonarios serán comprensivos y aportarán sus granos de arena, pesos y dólares para evitar que aquí se arme otra de las que nadie quiere ni desea recordar.

Respetemos el orden constitucional, apoyemos al gobierno en su búsqueda de dinero sin que se afecte a quienes nunca hemos tenido nada, en espera de que las familias poderosas se reúnan este fin de semana y reconozcan que el país requiere de mayores inversiones, negocios y estrategias, pero también de que se paguen los impuestos reales y se eliminen los odiosos privilegios.

Ojalá que nuestros ricos imiten las intenciones de sus colegas extranjeros, que están y van a seguir aportando partes sustanciales de sus fortunas para que el planeta sea mejor, más sano, equitativo y justo. Total, nadie se llevaránada a la otra vida.

19 de octubre de 2024.