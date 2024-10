Mandatario reafirma vocación democrática y escucha petición de distintos sectores

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader anunció este sábado el retiro inmediato del proyecto de Ley de Modernización Fiscal del Congreso Nacional, en respuesta a las inquietudes expresadas por diversos sectores de la sociedad dominicana. En un mensaje a la nación, el mandatario subrayó su compromiso con la democracia participativa, afirmando que “en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo”.

Abinader destacó que, tras escuchar las preocupaciones de la ciudadanía, llegó a la conclusión de que el proyecto no cuenta con el consenso necesario para su aprobación. “Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo”, afirmó. Agregó que su rol como presidente no lo aísla de la realidad social: “No vivo en una burbuja. Escucho a todos los sectores y también soy un ciudadano que siente el ritmo de la inconformidad”.

El mandatario sostuvo que su decisión implica ajustar los planes de desarrollo planteados inicialmente y construir alternativas más consensuadas que respondan a las expectativas de la sociedad. Abinader resaltó que este paso reafirma la sensibilidad y responsabilidad de su gobierno, siempre enfocado en el bienestar colectivo.

Rectificación como principio democrático

Durante su intervención, el presidente señaló que la democracia es un diálogo continuo entre los ciudadanos y sus gobernantes, destacando la importancia de rectificar cuando sea necesario. “La democracia no es un monólogo, ni debe limitarse a ser una práctica de cada cuatro años”, subrayó.

Abinader explicó que su administración presentó al país un plan de cambios estructurales que incluía, además de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la fusión y eliminación de ministerios y entidades para lograr mayor eficiencia en la gestión pública. Sin embargo, reconoció que el proyecto de Ley de Modernización Fiscal no recibió el respaldo esperado.

Compromiso con la sostenibilidad económica

El mandatario reiteró que la propuesta fiscal no fue una improvisación ni un capricho, sino una respuesta a la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica de la República Dominicana. “Otros evitaron este desafío para proteger su popularidad, pero nosotros asumimos esta responsabilidad con valentía”, afirmó.

Abinader destacó que el propósito del proyecto era reducir la dependencia del endeudamiento externo y mejorar la capacidad del Estado para financiar soluciones en áreas clave como seguridad, salud, electricidad y transporte. “Nuestro país tiene una de las recaudaciones más bajas de la región, y mantener ese esquema hace más difícil resolver los problemas que afectan a nuestra gente”, puntualizó.

Un mensaje de sinceridad y compromiso

El presidente concluyó su alocución reafirmando su compromiso con la transparencia y el trabajo conjunto con la ciudadanía. “Seguiremos avanzando para construir una República Dominicana con justicia, equidad y prosperidad para todos”, dijo, asegurando que el futuro del país se edificará sobre la base del diálogo y la verdad.

Con este anuncio, el mandatario busca fortalecer la confianza en su gestión y enviar un mensaje claro de que las decisiones gubernamentales deben ser un reflejo de la voluntad popular. La retirada del proyecto representa un paso significativo hacia una gobernanza más participativa y orientada al consenso.