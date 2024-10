Promueven tecnología y coordinación pública-privada porque "El crimen organizado está mejor organizado que muchos gobiernos"

Santo Domingo, Rep. Dom. – El Tercer Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) pone el foco en una verdad crucial: el crimen organizado avanza a gran velocidad, pero la colaboración regional y el uso de tecnología avanzada se alzan como las armas más poderosas para contrarrestarlo.

Con ese propósito, líderes del sector bancario y autoridades de América Latina se han reunido para trazar una hoja de ruta que fortalezca la lucha contra el blanqueo de capitales, poniendo énfasis en la acción conjunta y la innovación tecnológica.

Alejandro-Fernaindez-Lidia-UrenTHa-Rosanna-Ruiz-Aileen-Guzmain-y-Giorgio-Trettenero

Tecnología al servicio de la justicia

Durante el evento, Rosanna Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), subrayó que la unión entre sectores público y privado es la única manera de enfrentar los nuevos y complejos desafíos que el mundo enfrenta hoy.

A su lado, Lidia Ureña, presidenta del Comité Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos, reveló una alarmante cifra: entre el 2% y el 5% del PIB global está en manos de los delincuentes que lavan activos. ¿Qué podría hacerse con esos recursos? Según Ureña, podrían transformar la educación, la salud y el bienestar en toda la región.

Por su parte, Giorgio Trettenero Castro, secretario general de FELABAN, advirtió que aunque las herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial (IA), son esenciales, el factor humano sigue siendo determinante. Considera que dejar en manos de la IA las decisiones complejas en la lucha contra el crimen financiero podría acarrear riesgos fatales.

Coincidiendo con la visión de Trettenero Castro, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó que la IA es una promesa, pero debe complementarse con el juicio profesional y el olfato humano.

Crimen organizado vs. coordinación pública-privada

Aileen Guzmán, directora de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, fue tajante: "El crimen organizado está mejor organizado que muchos gobiernos". Subrayó la necesidad de esfuerzos coordinados entre ambos sectores para hacer frente a un enemigo que no descansa. Guzmán advirtió que el crimen financiero no conoce fronteras y que los métodos tradicionales ya no son suficientes.

Compromiso sellado: acuerdos clave para vencer al lavado de activos

Durante la jornada inaugural del COPLAFT, se firmaron dos acuerdos históricos entre la ABA, FELABAN, y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para la capacitación especializada del personal encargado de detectar y combatir el lavado de activos en el sector bancario. Estos acuerdos reafirman el compromiso firme de ambos sectores en la lucha contra este flagelo.

El congreso, que se extenderá hasta el 4 de octubre, promete convertirse en un referente de acción colectiva, donde la tecnología y el trabajo en equipo son la clave para enfrentar los desafíos del crimen organizado en América Latina.