La expansión plurianual comienza con un hotel de estadías prolongadas en Jarabacoa

Santo Domingo.-Sonesta International Hotels Corporation, la octava compañía hotelera más grande de los EE. UU, anunció un agresivo plan de expansión en la República Dominicana con la construcción de cinco hoteles Sonesta ES Suites para 2031.

El primer proyecto, Sonesta ES Suites ELEMENTS Jarabacoa, abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2026, marcando el inicio de esta ambiciosa iniciativa. Este hotel de estadías prolongadas, ubicado en la provincia de La Vega, se convertirá en un punto de referencia para el turismo de lujo en la región, con vistas panorámicas a las montañas y acceso directo a actividades de aventura al aire libre en un entorno natural único.

“Este acuerdo marca un hito para Sonesta y demuestra nuestro compromiso con la región latinoamericana. Queremos satisfacer la creciente demanda de alojamientos de lujo tipo apartamento, tanto para consumidores como para franquiciados”, afirmó Brian Quinn, director de Desarrollo de Sonesta.

El Sonesta ES Suites ELEMENTS Jarabacoa contará con 80 suites equipadas con cocinas modulares, encimeras de granito y ventanales de piso a techo. Además, ofrecerá una amplia gama de servicios, incluyendo ocho piscinas, canchas deportivas, estaciones de carga para vehículos eléctricos, y un exclusivo bistró francés, el primero en la zona.

El proyecto ha sido otorgado en franquicia a Almanzar Marte Ingenieros & Arquitectos, un reconocido desarrollador inmobiliario con más de 14 años de experiencia.

“Estamos entusiasmados de traer la marca Sonesta a la República Dominicana. Sus valores de hospitalidad y principios familiares se alinean perfectamente con los nuestros”, comentó David Almanzar, CEO de la firma.

La colaboración promete transformar la oferta turística de lujo en la región.

La presencia de Sonesta ES Suites en el Caribe que promete cambiar la forma en que se conciben las estadías prolongadas, y establecer un nuevo estándar en la industria hotelera local, fusionando comodidad, lujo y la magia natural de Jarabacoa.

Acerca de Sonesta

Sonesta es la octava compañía hotelera más grande de los EE. UU. según Smith Travel Research (STR), con aproximadamente 1,100 propiedades que suman un total de 100,000 habitaciones a través de 13 marcas en nueve países.

Sonesta posee, administra o franquicia bajo los nombres comerciales de The Royal Sonesta; The James, Classico Collection by Sonesta, Sonesta Hotels & Resorts; MOD Collection by Sonesta, Sonesta Select; Sonesta Essential, Sonesta ES Suites, Sonesta Simply Suites, Red Lion Hotels, Inns & Suites by Sonesta; Signature Inn by Sonesta; Americas Best Value Inn by Sonesta y Canadas Best Value Inn by Sonesta.