Advierte que sin socialización, la propuesta podría afectar la calidad educativa.

Santo Domingo, Rep. Dom. – El exrector de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) ha manifestado su desacuerdo con la posible fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), señalando que dicha medida, sin una adecuada socialización, podría ser inviable y afectar negativamente el futuro educativo del país.

El exrector subrayó que ambos ministerios tienen objetivos y estructuras diferentes, lo que haría difícil su integración sin una revisión exhaustiva de las implicaciones. El MINERD está enfocado en los niveles inicial, básico y medio, mientras que el MESCyT se centra en la educación superior, el desarrollo científico y la innovación tecnológica. Esta diferencia en propósitos y alcances, indicó, es crucial para entender los riesgos de la fusión.

Riesgos de centralización

Según el exrector, la tendencia internacional aboga por la descentralización en lugar de la centralización educativa. Fusionar dos entidades con objetivos distintos podría diluir la calidad del sistema educativo, afectando tanto la educación básica como la superior. "La unión de ambos ministerios podría generar un retroceso en la formación académica de los estudiantes", advirtió.

Además, expresó que este tipo de decisiones no pueden ser tomadas solo desde un enfoque económico. "No se debe desvestir un santo para vestir otro", afirmó, insistiendo en que la prioridad debe ser la calidad educativa y no simplemente la reducción de gastos.

Impacto en la autonomía universitaria

El exrector también señaló que una fusión sin socialización podría amenazar la autonomía de las universidades, en su mayoría instituciones no estatales. Por ello, es vital convocar a las asociaciones de universidades y otros sectores involucrados para discutir la propuesta, recibir sus aportes y garantizar que cualquier cambio estructural sea beneficioso para el país.

Mejoras sin fusión

El exrector sugirió que, en lugar de fusionar ministerios, el gobierno debería concentrarse en despolitizar los procesos educativos y recortar gastos innecesarios. Asimismo, propuso reinvertir en el MESCyT mediante la reducción de exenciones fiscales a grandes empresas, e incluso establecer un impuesto selectivo para financiar investigación y desarrollo en las universidades.

En cuanto a los enfoques estratégicos, el MINERD debe continuar mejorando sus indicadores de calidad, especialmente en pruebas internacionales como las PISA, mientras que el MESCyT debería reforzar su capacidad para asegurar la calidad en la educación superior. Según el exrector, la fusión no es la solución; mejorar el funcionamiento y coordinación de los ministerios es una vía más eficiente.

Llamado al diálogo

Finalmente, el exrector expresó su preocupación por la falta de diálogo sobre la propuesta. “Acabamos de salir de una pandemia que ha golpeado fuertemente a la educación en todos sus niveles. Considero que debemos ser prudentes”, concluyó. Para él, cualquier decisión debe basarse en un análisis cuidadoso y en la consulta a todos los sectores educativos, evitando que una fusión apresurada afecte el desarrollo del país.