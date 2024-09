Los Ángeles toma la posta para 2028 tras emotiva clausura

París, 8 de septiembre – Los Juegos Paralímpicos París 2024 llegaron a su fin este domingo con una espectacular ceremonia de clausura en el Stade de France, marcada por un vibrante homenaje a la música electrónica, encabezado por el legendario Jean-Michel Jarre. El evento no solo cerró casi un mes de fiesta deportiva, sino que también dio paso al 'Sueño Californiano', un adelanto de lo que Los Ángeles promete para los próximos Juegos Paralímpicos en 2028.

Bajo el lema "París es una fiesta", la capital francesa rindió tributo a su rica historia cultural y nocturna, destacando su renovado enfoque en la inclusión, una de las principales misiones de los Juegos Paralímpicos. El reconocido músico Jean-Michel Jarre, considerado el pionero de la música electrónica en Francia, convirtió el recinto en una gigantesca discoteca con un espectáculo lleno de luces y pirotecnia, haciendo que el cierre fuera aún más emocionante.

Un adiós melancólico con música y emociones

La ceremonia de clausura, a menudo más animada que la apertura, tuvo momentos llenos de nostalgia. A pesar de la lluvia que azotó la ciudad en algunos momentos, el clima se calmó justo a tiempo para el espectacular arranque musical de la cantante Santa, quien interpretó el icónico tema "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday, antes de dar paso al desfile de abanderados.

Judith Rodríguez, esgrimista que debutó en estos Juegos y ganó una medalla de bronce, junto al veterano nadador Miguel Luque, con siete Juegos Paralímpicos a sus espaldas, fueron los encargados de llevar la bandera de España. El equipo español cerró su participación con un impresionante total de 40 medallas, superando las 36 obtenidas en Tokio 2020.

La llama se apaga, el sueño californiano comienza

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el apagado de la llama paralímpica, que había estado brillando en el Jardín de las Tullerías. Mientras el dúo Amadou y Mariam interpretaba "Je suis venu te dire que je m’en vais" de Serge Gainsbourg, la llama fue llevada por deportistas destacados hasta su apagado final en el Stade de France.

La ceremonia culminó con el traspaso oficial de la bandera paralímpica a Los Ángeles 2028, dando una pequeña muestra de lo que la ciudad californiana tiene preparado. Inspirados en el famoso "California Dreaming" de The Mamas and The Papas, Los Ángeles promete seguir la estela de París con unos Juegos igualmente emocionantes y llenos de inclusividad.

Con el apagado de la llama y el fin de la música, París 2024 cerró oficialmente un capítulo inolvidable en la historia de los Juegos Paralímpicos, dejando una estela de emoción y expectativas para la siguiente cita en Los Ángeles.