Violento atentado en Pahalgam sacude al turismo en la región india

Nueva Delhi, 22 de abril – Una violenta emboscada ha dejado al menos 25 turistas muertos y varios heridos este martes en la localidad de Pahalgam, un popular destino turístico de la conflictiva región de Cachemira controlada por la India, según confirmaron fuentes policiales.

El ataque se produjo a 89 kilómetros al este de Srinagar, capital de verano de Jammu y Cachemira, cuando hombres armados no identificados abrieron fuego a quemarropa contra un grupo de turistas en el valle de Baisaran, una zona famosa por sus paisajes montañosos, bosques de pinos y el río Lidder. Las víctimas estaban disfrutando de la temporada alta de turismo en la región, conocida por su belleza natural.

"Ha sido uno de los atentados más sangrientos en años recientes", reportó el medio The Print, citando a fuentes de defensa y seguridad de la India. Aunque el gobierno indio aún no ha hecho oficial la cifra total de fallecidos, medios nacionales como The Hindu también informaron que el número de muertos asciende a 25.

Tras la masacre, equipos policiales, fuerzas militares y paramilitares se movilizaron rápidamente al lugar del atentado para evacuar a los heridos y recuperar los cadáveres. Las personas lesionadas fueron trasladadas primero al hospital de Pahalgam, y posteriormente a centros médicos en Anantnag y Srinagar.

El primer ministro de India, Narendra Modi, quien se encuentra de visita oficial en Arabia Saudí, condenó enérgicamente el atentado a través de un comunicado:

“Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos. Rezo por la pronta recuperación de los heridos. Los responsables no quedarán impunes”.

El ministro del Interior, Amit Shah, se comunicó de inmediato con Modi y convocó a una reunión urgente de seguridad a través de videoconferencia. Además, anunció que se desplazará a Srinagar para revisar la situación con las agencias encargadas.

Omar Abdullah, ministro en jefe en funciones de Jammu y Cachemira, también expresó su pesar y condenó el ataque:

“Este acto de violencia contra civiles inocentes es inaceptable y profundamente doloroso”.

El atentado revive los fantasmas de ataques anteriores en la región. En junio de 2024, milicianos emboscaron un autobús con peregrinos hindúes en Reasi, causando nueve muertos y 33 heridos tras hacerlo caer por un barranco.

Desde 1989, la región vive un conflicto prolongado entre milicianos separatistas y las fuerzas indias, con frecuentes episodios de violencia que han cobrado miles de vidas. Sin embargo, los ataques dirigidos contra turistas son relativamente raros, lo que ha generado una fuerte conmoción a nivel nacional e internacional.

Pahalgam, hasta ahora símbolo de tranquilidad natural, se convierte hoy en escenario de una tragedia que cuestiona la estabilidad y seguridad en una de las zonas más disputadas del sur de Asia. Las autoridades han prometido justicia, pero los habitantes y el sector turístico de la región enfrentan ahora el impacto emocional y económico de este nuevo episodio de terror. (XINHUA)