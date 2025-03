El icónico hotel guatemalteco se integra a la prestigiosa colección, redefiniendo el turismo de lujo con enfoque sostenible.

Guatemala, marzo 2025 – The Cayuga Collection, reconocida por su liderazgo en la industria de la hospitalidad de lujo sostenible en Centroamérica, anunció la incorporación de Hotel Bolontiku a su exclusivo portafolio. Este hito marca la llegada de una nueva era en el turismo de lujo en Guatemala, fusionando sostenibilidad, autenticidad y experiencias únicas en un entorno natural y culturalmente rico.

Ubicado en la serena orilla del Lago Petén Itzá, Hotel Bolontiku se convierte en el primer establecimiento guatemalteco en unirse a esta prestigiosa colección. Con 16 elegantes suites inspiradas en la tradición maya, el hotel ofrece terrazas privadas con vistas panorámicas al lago, creando un refugio perfecto para quienes buscan reconectar con la naturaleza y la historia.

Experiencias únicas en el corazón del Mundo Maya

Hotel Bolontiku no es solo un destino de lujo; es una puerta de entrada a la cultura y la biodiversidad de la región. Entre sus experiencias destacadas se incluyen:

– Acceso directo al Lago Petén Itzá, cuyas cristalinas aguas son ideales para nadar y disfrutar de actividades acuáticas.

– Temazcal privado, una cabaña que ofrece una experiencia espiritual y desintoxicante basada en la antigua tradición maya.

– Restaurante gourmet que combina sabores guatemaltecos con ingredientes locales, bajo el concepto “de la granja a la mesa”.

– *Excursiones guiadas a sitios arqueológicos cercanos como Tikal, Yaxhá y El Mirador, donde los huéspedes pueden explorar la grandeza de la civilización maya.

– Actividades de bienestar, como sesiones de yoga y tratamientos de spa personalizados, en un entorno natural y sereno.

Compromiso con la sostenibilidad

La filosofía de The Cayuga Collection, “Luxury Rewilded”, se refleja en cada detalle de Hotel Bolontiku. Hans Pfister, copropietario y presidente de Cayuga Sustainable Hospitality, destacó: “Esta asociación no solo redefine el lujo, sino que también promueve la conservación del entorno natural y el respeto por las comunidades locales. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Hotel Bolontiku a nuestra familia”.

Alfonso Molina, fundador de Hotel Bolontiku, expresó: “Unirnos a The Cayuga Collection es un paso natural en nuestro compromiso con la autenticidad, la cultura maya y la preservación del medio ambiente. Juntos, ofreceremos experiencias que celebren la riqueza de nuestra tierra y nuestra gente”.

Reconocimientos y prestigio internacional

The Cayuga Collection es reconocida mundialmente por su enfoque en la sostenibilidad y la excelencia en la hospitalidad. Entre sus distinciones destacan el WTTC Tourism for Tomorrow People Award y el World Legacy Award for Earth Changers. Además, forma parte de prestigiosas redes como Small Luxury Hotels of the World, Virtuoso Preferred Partner y Nat Geo Unique Lodges of the World.

Con esta alianza, Hotel Bolontiku fortalece su posición como referente en el turismo de lujo sostenible, ofreciendo a sus huéspedes una experiencia que combina comodidades modernas con un profundo respeto por la naturaleza y la cultura local.

Acerca de The Cayuga Collection

Fundada en 2003, The Cayuga Collection gestiona hoteles y alojamientos en Centroamérica, destacándose por su compromiso con la sostenibilidad y la autenticidad. Cada propiedad celebra su entorno único, ofreciendo experiencias que conectan a los huéspedes con la naturaleza y las comunidades locales.

Acerca de Hotel Bolontiku

Ubicado a orillas del Lago Petén Itzá, en la región de Petén, Hotel Bolontiku es un refugio de lujo que honra el legado de los nueve dioses mayas. Con acceso al lago, temazcal privado y proximidad a sitios arqueológicos, el hotel ofrece un equilibrio perfecto entre inmersión cultural y comodidades modernas.

Para más información, visite: [www.bolontikuhotel.com](http://www.bolontikuhotel.com) y [www.cayugacollection.com](http://www.cayugacollection.com).