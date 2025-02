Hombres y mujeres eligen parejas más jóvenes sin darse cuenta

Una reciente investigación de la Universidad de California en Davis ha sacudido las creencias tradicionales sobre las preferencias de edad en las relaciones. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analizó 4 500 citas a ciegas y encontró que tanto hombres como mujeres sienten una atracción instintiva por parejas más jóvenes, aunque no siempre sean conscientes de ello.

El autor principal del estudio, Paul Eastwick, explica que, tras una cita a ciegas, los participantes mostraban una mayor inclinación por personas de menor edad, sin distinción de género.

Este hallazgo desafía la idea de que solo los hombres buscan parejas más jóvenes y pone en evidencia que las mujeres también se sienten atraídas por la juventud., destaca la agencia SINC

La edad influye en la atracción sin importar los factores económicos

El estudio contó con la participación de más de 6 000 personas con edades comprendidas entre los 22 y los 85 años.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la preferencia por parejas jóvenes se mantenía sin importar los ingresos de los participantes, lo que indica que el atractivo inicial se basa más en factores biológicos y psicológicos que en aspectos económicos.

Los datos fueron recopilados a través del servicio de emparejamiento Tawkify, con una muestra diversa en términos de edad, género y etnia.

Sin embargo, los investigadores advierten que esta tendencia no implica que las relaciones con diferencias de edad sean más exitosas a largo plazo.

La atracción inicial es solo un primer paso, y otros factores pueden determinar la duración y estabilidad de una relación.

Este estudio aporta una nueva perspectiva sobre la dinámica de la atracción romántica y desmonta algunos mitos sobre las diferencias de edad en las parejas, especialmente en el contexto de las citas a ciegas y la búsqueda de relaciones duraderas.