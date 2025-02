La mpañía Teatro Ciego presenta una experiencia teatral inmersiva del 13 al 23 de febrero.

Santo Domingo se prepara para recibir una propuesta teatral sin precedentes. La recono compañía argentina Teatro Ciego llega por primera vez a la República Dominicana con su aclamada obra "Un Viaje a Ciegas". Bajo la producción ejecutiva de la destacada comunicadora y empresaria Karina Larrauri y Clara Palacio, a través de su proyecto cultural Teatro en la Isla, esta experiencia promete despertar los sentidos y estimular la imaginación del público.

Las funciones programadas del 13 al 16 y del 20 al 23 de febrero, a las 8:00 p.m., en el Antiguo Mango TV, ubicado en la avenida 27 de Febrero No. 308. Esta serie de prestaciones ofrece múltiples oportunidades para que los espectadores se sumerjan en una experiencia sensorial única.

"Un Viaje a Ciega tiene como objetivo principal ofrecer al público una experiencia donde los sentidos se agudizan y la imaginación toma protagonismo. Sobre este proyecto, na Larrauri expresó: "Para mí es un honor presentar 'Un Viaje a Ciegas' en nuestro país. Es una obra que transforma la manera en que experimentamos el teatro, invitándonos a sentir más allá de lo visible. Además, saber que estamos contribuyendo a una causa tan noble como el Patronato Nacional de Ciegos le da un valor aún más especial a esta experiencia".

El elenco argentino está conformado por un grupo multicultural, integrado por personas videntes y con discapacidad visual. Además, la obra contará con participación especial de los artistas locales Jura Valoy (pianista) y Diana Ramos (cantante), quienes enriquecerán la propuesta con su talento.

Con más de 200 ciudades visitadas en Argentina y presentaciones en países como México, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y España, esta innovadora propuesta llega ahora a la República Dominicana, adaptándose a la realidad cultural y lingüística del país para generar una conexión más profunda con el público local.

Facundo Bogarín, director de lb, destacó: "Esta obra, que combina el humor y la música como lenguajes universales, ha viajado por el mundo, llevando su magia a diversos países. Su adaptación a cada cultura, como lo hemos hecho ahora con República Dominicana, nos permite conectar profundamente con cada público, celebrando las particularidades de su identidad y enriqueciéndonos mutuamente".

Bogarín agregó: "El proceso creativo detrás de esta experiencia fue, en sí mismo, un viaje. Nos enfrentamos al desafío de narrar historias sin imágenes, de crear mundos que el público no pueda ver, pero sí sentir profundamente. Este desafío nos recordó que, muchas veces, lo esencial no necesita ser visible. Cada función es una oportunidad para compartir un momento único con el público, quienes, al cerrar los ojos, se convierten en co-creadores de este viaje. Para nosotros, como artistas, no hay mayor recompensa que escuchar sus risas, suspiros y, a veces, el silencio cargado de emoción".

Sinopsis

"Un Viaje a Ciegas" transporta a los espectadores a un viejo bar argentino, donde Martínez, el dueño del local, revive momentos inolvidables junto a amigos y clientes. A través de diálogos vívidos, efectos seriales y música en vivo con ritmos de tango y samba, la obra explora temas de amor, amistad y la llegada de nuevos tiempos. El resultado es una experiencia nostálgica atrapa al público desde el primer instante.

Créditos artísticos y técnicos

Proción ejecutiva: Karina Larrauri y Clara Palacio

Karina Larrauri y Clara Palacio Producción creativa: Teatro Ciego

Teatro Ciego Dirección: Facundo Bogarín

Facundo Bogarín Dirección : Facundo Bogarín

: Facundo Bogarín Reparto: César Martínez Santacruz, Paloma Lutzky Cogan, Facundo Bogarín, Diana Ramos

César Martínez Santacruz, Paloma Lutzky Cogan, Facundo Bogarín, Diana Ramos • Pianista : Jura Valoy

: Jura Valoy • Cantante : Diana Ramos

: Diana Ramos

El equipo de "Un Viaje a Ciegas" expresa su gratitud todas las pen e instituciones que hicieron posible esta producción, en especial a Teatro en la Isla, por su apoyo invaluable en traer esta experiencia sensorial a nuevas audiencias.

No pierda la oportunidad de ser parte de esta innovadora propuesta teatral que promete transformar la manera en que experimentamos el arte escénico. Las entradas están disponibles en los puntos de venta habituales.