La organización dominicana reafirma su compromiso con la atención a poblaciones vulnerables y expresa preocupación por el impacto en personas con VIH.

Proofamilia, reconocida institución en la República Dominicana dedicada a la salud sexual y reproductiva, ha confirmado que sus programas sociales no se verán afectados por las recientes políticas económicas de Estados Unidos. irectora ejecutiva, Magaly Caram, enfatizó que desde 2017 la entidad no recibe fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ni de otras agencias de cooperación norteamericanas.

En claración surge en respuesta a las medidas implementadas por el presidente Donald Trump, quien ha ordenado la congelación de fondos destinados a programas de salud y VIH en diversos países, incluyendo la República Dominicana. Caramguró que Profamilia continuará brindando productos y servicios de salud sexual y reproductiva, con un enfoque especial en mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

No obstante expresó su inquietud sobre cómo estas políticas podrían afectar a las personas que viven con VIH, especialmente en naciones con recursos limitados. "Nos preoccómo puede afectar a las personas viviendo con VIH, especialmente en los países pobres. El Gobierno nicano está comprando los antirretrovirales con fondos propios, y esperamos que continúe haciéndolo. Sin embargo, echo de cerrar la USAID a nivel mundial va a afectar la cadena de suministros; los costos pueden aumentar, la demanda también, y la producción por parte de los proveedores puede verse disminuida y afectar aquí y a otros países", señaló Caram.

Compromiso coa comunidad

En 2024, Profamiliaro proporcionó más de un millón de servicios a aproximadamente 167,561 personas en sus siete clínicas ubicadas en todo el país, de las cuales el 78% fueron mujeres y niñas. Gracias al apoyo debierno dominicano, la cooperación española, la Unión Europea, la Fundación Clara Lionel y donantes privados, 8,262 personas recibieron atención gratuita.

Además, se distribuyen más de dos millones de productos de salud, incluyendo métodos anticonceptivos, complejos vitamínicos prenatales y otros medicamentos esenciales.

Caram reiteró que los sios dirigidos a poblaciones vulnerables no se verán interrumpidos, subrayando el compromiso de Profamilia de ofrecer atención de calidad, sin discriminación y a precios accesibles. "Profamilia no discrimina por razones de religión, etnia, situación migratoria, orientación sexual, preferencias políticas ni otros aspectos. Nuestros servicios responden riterio universal de derecho a la salud que tienen todas las personas, y eso no se verá afectado en este momento por las decisiones económicas de Estados Unidos", destacó.

Impacto global de las políti de USAID

Las recientes decisiones del gobierno estadounidense, como el cierre de oficinas de USAID y la suspensión de ayudas internacionales, han generado preocupación a nivel mundial. Organizaciones no gubernamentales ogramas de salud en diversos países dependen en gran medida de estos fondos para operar. La interrupción de esta asistencia pa tener consecuencias significativas en la atención sanitaria y otros servicios esenciales.

En Colombia, por ejemplo, la suspensión de las ayudas de cooperación de Estados Unidos amenazan la supervivencia de las ONG que dependen de estos recursos para sus programas de lucha contra las drogas, defensa de derechos humanos y transformación territorial. (elpais.com)

A pesar de este panorama, informó que Profamilia mantiene su compromiso de brindar servicios de salud sexual y reproductiva a la población dominicana, asegurando q aunque las políticas iernacionales puedan cambiar, su misión de servir a las comunidades más vulnerables permanece inalterable.