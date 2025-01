Investigadores descubren más de 20 ráfagas de radio rápidas misteriosas

Una avanzada tecnología de exploración astrofísica desarrollada en Australia ha permitido la detección de más de 20 señales de radio misteriosas provenientes del espacio profundo. Este hallazgo, logrado gracias al sistema especializado CRACO, representa un avance crucial en la comprensión de fenómenos cósmicos aún sin explicación.

El equipo de astrónomos e ingenieros de CSIRO, la agencia científica nacional de Australia, implementó el sistema CRACO en el radiotelescopio ASKAP con el objetivo de identificar ráfagas de radio rápidas (FRB) y otros fenómenos astronómicos.

Según los resultados publicados en la Publications of the Astronomical Society of Australia, el sistema ya ha detectado dos FRB, dos estrellas de neutrones con emisiones irregulares y mejorado la ubicación de cuatro púlsares.

"Nos enfocamos en estudiar las ráfagas de radio rápidas, un fenómeno aún envuelto en misterio, pero que ha revolucionado la astronomía moderna", explicó el Dr. Andy Wang, del Instituto Internacional de Investigación en Radioastronomía (ICRAR), quien lideró el estudio.

Una nueva era para la observación del universo en tiempo real

El astrónomo e ingeniero de CSIRO Keith Bannister, quien participó en el desarrollo de CRACO, destacó la capacidad de este sistema para analizar en tiempo real enormes volúmenes de datos.

"CRACO procesa 100.000 millones de píxeles por segundo, lo que equivale a buscar una moneda en una playa entera cada minuto", explicó Bannister. Esta capacidad permite identificar con precisión la ubicación exacta de cada ráfaga detectada, facilitando el estudio detallado de estos fenómenos cósmicos.

CRACO se encuentra conectado al radiotelescopio ASKAP, ubicado en Inyarrimanha Ilgari Bundara, dentro del Observatorio de Radioastronomía CSIRO Murchison, en el País Wajarri Yamaji. Su desarrollo reafirma a Australia como una potencia en radioastronomía, consolidando su liderazgo en la exploración del universo.

La nueva frontera en la exploración de fenómenos astrofísicos

Con su capacidad en expansión, CRACO está diseñado para examinar billones de píxeles en busca de anomalías, alertando a los astrónomos en el mismo instante en que detecta señales fuera de lo común. Esto permite una rápida respuesta para realizar estudios adicionales y profundizar en el análisis de los datos recolectados.

El Dr. Wang y su equipo han ampliado las aplicaciones de CRACO en la búsqueda de fenómenos cósmicos aún más exóticos. "Estamos detectando fenómenos transitorios de largo período, objetos cuya naturaleza sigue siendo un enigma en nuestra galaxia", afirmó Wang.

CRACO pronto estará disponible para astrónomos de todo el mundo, formando parte de la Instalación Nacional del Telescopio de Australia de CSIRO, que también incluye el legendario radiotelescopio Parkes Murriyang.

Con este avance, Australia sigue a la vanguardia de los descubrimientos cósmicos, desvelando los secretos más profundos del universo. Con datos de Europa Press