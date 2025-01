Los filtros ats son la primera barrera en la búsqueda de empleo; cómo superarlos no quedar fuera del proceso

Cada vez más empresas utilizan sistemas automatizados para filtrar currículums antes de que lleguen a manos de un reclutador. Estos programas, conocidos como ATS (Applicant Tracking Systems), analizan los CV en busca de palabras clave y términos específicos relacionados con el puesto.

Sin embargo, muchos candidatos desconocen su funcionamiento y cometen errores que los dejan fuera del proceso de selección antes de ser evaluados por un especialista.

Errores comunes que hacen que tu cv sea descartado

Según Silvia Moreno, experta en Recursos Humanos y conocida en redes como @workvibesilvia, el principal problema es la falta de adaptación a los filtros ATS.

"Un ATS permite al reclutador avanzar las candidaturas que realmente se adhieren al puesto", explica. Moreno advierte que muchos currículums no superan estos filtros porque no incluyen las palabras clave adecuadas o no destacan los logros de forma clara.

Además, recomienda priorizar la sustancia sobre el diseño, ya que un CV "bonito" no siempre es funcional para estos sistemas.

Cómo optimizar tu currículum para los sistemas ATS

Para aumentar las posibilidades de superar este primer filtro, Moreno sugiere seguir estas recomendaciones:

Incluir palabras clave del anuncio de empleo: Identificar los términos más relevantes en la descripción del puesto e incorporarlos en las secciones de experiencia y habilidades. Destacar logros y competencias concretas: En lugar de solo enumerar funciones anteriores, es clave especificar logros cuantificables que demuestren el impacto del candidato en sus roles previos. Evitar diseños complejos: Aunque un CV visualmente atractivo puede causar buena impresión, formatos con gráficos o imágenes pueden no ser leídos correctamente por los ATS. Optar por documentos en texto claro y estructurado mejora la legibilidad.

Formato y compatibilidad: aspectos clave para no fallar

Otras recomendaciones incluyen el uso de formatos ampliamente compatibles, como PDF o DOCX, para asegurar que el currículum sea leído y procesado correctamente por los sistemas.

Además, es fundamental revisar que la información esté bien organizada y sea fácil de escanear por el software.

En resumen, adaptar el currículum a los filtros ATS es esencial para no quedar descartado en las primeras etapas del reclutamiento.

Incluir términos clave, destacar logros específicos y optar por un formato claro y compatible son pasos fundamentales para aumentar las posibilidades de éxito.

Como señala Moreno, "es mucho más importante hacer un currículum enfocado a pasar los filtros ATS que simplemente hacerlo bonito". Con datos de Europa Press.