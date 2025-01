Los Premios Soberano 2025 destacan la excelencia en las artes y la cultura, reconociendo a los más sobresalientes talentos dominicanos en diversas disciplinas. En el renglón Clásico, se encuentran destacados artistas como Anayilda Jáquez y Sander Robert en la categoría de Bailarín(a) Clásico(a) y/o Moderno(a), mientras que la coreografía se enriquece con la visión de Erick Roque y Alina Abreu. La categoría de Canto Lírico también tiene grandes exponentes con Paola González y Pura Tyson, quienes han cautivado al público con su impecable técnica vocal.

En el renglón Cine, los nominados han llevado al público a emocionantes mundos, tanto en comedia como en drama. Destacan títulos como La Familia y Perdiendo el Juicio, que han dejado huella por sus guiones y actuaciones excepcionales.

El reconocimiento también se extiende a directores y actores, con figuras como Héctor Aníbal y Shalim Ortiz brillando en la pantalla grande. Además, la categoría de Video Clip del Año premia lo mejor del arte visual con propuestas de artistas como Mark B y Kairo Worship.

Finalmente, en el renglón Popular, se rinde homenaje a los artistas más influyentes de la música tropical y urbana, con nombres como Eddy Herrera, Miriam Cruz, y El Alfa destacándose en el ámbito del merengue y la bachata.

Artistas como Yiyo Sarante y Chiquito Team Band también tienen su lugar en el Salón de la Fama de la salsa, mientras que nuevas propuestas como Lomiel y Mestizo Is Back ofrecen una fresca perspectiva en el panorama musical dominicano. Este 2025, los Premios Soberano celebran la diversidad y el talento de la cultura dominicana, consolidando el evento como el más prestigioso de su tipo.



NOMINADOS PREMIOS SOBERANO 2025

RENGLÓN CLÁSICO

BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)• ANAYILDA JÁQUEZ, DON QUIJOTE• LUIS PÉREZ, MAMMA MIA• MARÍA EMILIA GARCÍA, LINK• LÍA GÓMEZ, ALMA• SANDER ROBERT, DON QUIJOTE

COREÓGRAFO(A)• ERICK ROQUE, ​ MATILDA• ALEXANDER DUVAL, ZAFRA• ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO• PABLO PÉREZ, MAMMA MIA• MARICARMEN RODRÍGUEZ, AL RESCATE DE UN REPERTORIO

CANTANTE LÍRICO• PAOLA GONZÁLEZ• PURA TYSON

ACTOR TEATRAL• FRANCIS CRUZ (EL GALLO)• ORESTES AMADOR (EL CORONEL NO TIENE QUIÉN LE ESCRIBA)• CARLOS ESPINAL (LA LECHUGA)• VICENTE SANTOS (FINLANDIA)• IRVING ALBERTI (DESDE EL MISMO VIENTRE)

ACTRIZ TEATRAL• ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)• GRACIELINA OLIVERO, MATILDA• HONY ESTRELLA (LUZ RABIOSA)• XIOMARA RODRÍGUEZ (LAS VAGINAS SON ATEAS)• JUDITH RODRÍGUEZ FINLANDIA

DIRECTOR(A) TEATRAL• MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)• FAUSTO ROJAS (EL GALLO)• MANUEL CHAPUSEAUX, (EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, • RAMÓN SANTANA (DESDE EL MISMO VIENTRE)• ELVIRA TAVERAS (LAS VAGINAS SON ATEAS)

OBRA TEATRAL• EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT• EL GALLO, FRANCIS CRUZ• LA CASA DE BERNARDA ALBA, PRODUCCIÓN FIDEL LÓPEZ• LAS VAGINAS SON ATEAS, RAÚL MÉNDEZ• EL DIARIO DE ANA FRANK, LUIS MARCELL RICART

MUSICAL• MAMMA MIA, JOSÉ LLANO• MATILDA, EDILENIA TACTUK Y ALICIA CABRERA• DIVORCIADOS, JEAN VILLANUEVA Y ROSA AURORA• DOMINUS LAND, OMAYRA ÁLVAREZ• QUERIDO EVAN HANSEN, BRODWAY ON STAGE Y STEVEN NOLASCO

PRODUCCIÓN ESCÉNICA• DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO• SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, ALINA ABREU• ZAFRA, ​BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL • TESOROS DE LA PATRIA, ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL• ELLAS, BALLET NACIONAL DOMINICANO

ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO• NATHALIE PEÑA COMAS• AISHA SYED• MICHEL CAMILO

RENGLÓN CINE

COMEDIA• LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ • PERDIENDO EL JUICIO, GREGORY QUINN Y ZUMAYA CORDERO• LA TERCERA EDAD, ARCHIE LÓPEZ, DESIRÉE REYES Y ROBERTO SALCEDO• EL HEREDERO, GREGORY QUINN Y ZUMAYA CORDERO

DRAMA• LA GRANDE, ANTONIO RUBIO• PÉREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ELÍAS MUÑOZ• CAPITÁN AVISPA, JUAN LUIS GUERRA• LAS PEQUEÑAS COSAS, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ• BOCA CHICA, STERLYN RAMÍREZ

DIRECTOR• TITO RODRÍGUEZ. LA GRANDE• YASSER MICHELEN, LAS PEQUEÑAS COSAS• HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ• LETICIA TONOS, AIRE • GABRIELLA MOSES, BOCA CHICA

ACTOR DE CINE • HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS • SHALIM ORTIZ, PERDIENDO EL JUICIO• JALSEN SANTANA, AIRE• PEPE SIERRA, ASALTO EN PROGRESO• LUIS JOSÉ GERMÁN, PÉREZ RODRÍGUEZ

ACTRIZ DE CINE • LUMY LIZARDO, LA GRANDE• STEPHANIE LIRIANO, PÉREZ RODRÍGUEZ• CLARISSA MOLINA, PERDIENDO EL JUICIO• SARAH JORGE, LA CIGÜEÑA• MARIELA PICHARDO (LA MARIMBA), LA GRANDE

ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO• ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ• JHARREL JEROME, INDETENIBLE• DANIA RAMÍREZ, ALERTA• RHENZY FELIZ, EL PINGUINO• JUDY REYES, HIGH POTENTIAL

VIDEO CLIP DEL AÑO• ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA• CONSUELO, ROGER ZAYAS. DIRECTOR: JEAN GABRIEL GUERRA Y MILBERT PÉREZ • HERMOSO MOMENTO, KAIRO WORSHIP FT. FARRUKO. DIRECTOR: RODRIGO RODRÍGUEZ• LA 5 70, DON MIGUELO. DIRECTOR: WAYNE LIRIANO• BAILANDO ASI, MARK B. DIRECTOR: WAYNE LIRIANO

RENGLÓN COMUNICACIÓN

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO• EL SHOW DEL MEDIODIA• DE EXTREMO A EXTREMO• ESTA NOCHE MARIASELA• EL MANGÚ DE LA MAÑANA• LUNA LLENA

PROGRAMA DE HUMOR• EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL• BOCA DE PIANO ES UN SHOW

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES• NOCHE DE LUZ• PAMELA TODO UN SHOW• CON JATNNA• ME GUSTA DE NOCHE• ES TEMPRANO TODAVIA

PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO• USTEDES Y NOSOTROS• BUENA NOCHE• COMO EN CASA• LA OTRA MAÑANA DE BRENDA SANCHEZ• TERMINANDO LA MAÑANA

PROGRAMA DE TEMPORADA• DIVERTIDO CON JOCHY• SOFIA GLOBITOS SUPERSTAR• TE LO EXPLICO• QUISQUEYANOS VALIENTES• DOMINICANOS A SIMPLE VISTA

PROGRAMA INFANTIL• TOPI TOK• VIDA KIDS• EL MAGIC SHOW DE ARA• NOTI CHICOS

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN• N INVESTIGA, Nuria Piera• EL INFORME, Alicia Ortega• DESCLASIFICADO, Addis Burgos• REPORTE ESPECIAL, Julissa Céspedes• ENIGMAS, Indhira Navarro

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES• EL MAÑANERO, LA BAKANA 105.7 FM• ESTO NO ES RADIO, ALOFOKE FM 99.3• LA UCA, LA BAKANA 105.7 FM• PÁRATE YA, LOS 40 88.5 FM• AQUÍ ENTRE NOS, PURA VIDA, 92.9 FM

PROGRAMA DIGITAL• KISKEYA LIFE• ANDARIEGO• LORD JÁQUEZ• 10 PREGUNTAS• EL SHOW DE SILVIO MORA

PODCAST DEL AÑO• CONPADRES• AZUL• CUÉNTALE AL PODCAST• CUÉNTAME +• ABRIENDO EL PODCAST

PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO• ÉNFASIS• MUJERES AL BORDE• QUE CHÉVERE ES SABER• PROTAGONISTAS CON IVANA GAVRILOVIC• ILUMINADA, LA ENTREVISTA

PRESENTADOR DE TV• JOCHY SANTOS• IVÁN RUIZ• MICHAEL MIGUEL HOLGUÍN• FRANCISCO VÁSQUEZ• RENÉ CASTILLO

PRESENTADORA DE TV• MARIASELA ÁLVAREZ • PAMELA SUED• JATNNA TAVÁREZ• LUZ GARCÍA• JENNY BLANCO

ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN• JULIO CLEMENTE• JHOEL LÓPEZ• GABI DESANGLES• ALBERT MENA• NELFA NUÑEZ

COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO• CLARISSA MOLINA, El Gordo y la Flaca, Univisión• CHIKY BOMBOM, Hoy día, Telemundo• LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende, Telemundo • GELENA SOLANO, El Gordo y la Flaca, Univisión• DARLING BURDIEZ, Noticiero 47 Telemundo

LOCUTOR(A) DEL AÑO• CLARIBEL ADAMEZ, LA LOBA• MARTÍN ALCÁNTARA• ANGELY BÁEZ• DAVID SANTANA• FRANKLIN MIRABAL

YOUTUBER DEL AÑO• DOTOL NASTRA• CARLOS DURÁN• SANTIAGO MATÍAS• LUINNY CORPORÁN• WILLIAM RAMOS

COMEDIANTE• NOEL VENTURA• RAYMOND POZO• MIGUEL CÉSPEDES• RAFAEL BOBADILLA

STAND UP COMEDY• CARLOS SÁNCHEZ• STARLYN RAMÍREZ• ARIEL SANTANA• NOVEL POPPYS• EL PIÓ RD

RENGLÓN POPULAR

MERENGUERO DEL AÑO• EDDY HERRERA• MIRIAM CRUZ• MANNY CRUZ • LOS HERMANOS ROSARIO• SERGIO VARGAS

BACHATERO DEL AÑO• EL CHAVAL• LUIS MIGUEL DEL AMARGUE• LUIS VARGAS• RAULÍN RODRÍGUEZ• JOE VERAS

CONJUNTO TÍPICO• EL BLACHY• EL RUBIO DEL ACORDEÓN• URBANDA• KRISSPY• BANDA REAL

SALSERO DEL AÑO• YIYO SARANTE• CHIQUITO TEAM BAND• SEXAPPEAL• JOSÉ ALBERTO “EL CANARIO”

MERENGUERO URBANO• OMEGA • ALA JAZÁ

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA• CHIMBALA• BULÍN 47• J. ONE• BULOVA• LA PERVERSA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO• JUAN LUIS GUERRA• AVENTURA• EL ALFA• PRINCE ROYCE• NATTI NATASHA

CANTANTE SOLISTA• PAVEL NÚÑEZ• WASON BRAZOBÁN• MARTHA HEREDIA• BADIR• FRANK CEARA

REVELACIÓN DEL AÑO• LOMIEL• MESTIZO IS BACK• PAPERA• YAISEL LA MELODÍA

MERENGUE DEL AÑO• QUIERO MÁS, EDDY HERRERA, COMPOSITOR: EDDY HERRERA• A LAS ILUSAS DE MI MARIDO, MIRIAM CRUZ, COMPOSITOR: JOSÉ PEÑA SUAZO• PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA• EL BEBÉ, WILFRIDO VARGAS, COMPOSITOR: WILFRIDO VARGAS• 7C, DIDÍ HERNÁNDEZ, COMPOSITOR: JOSÉ CAPELLÁN, DEIVIT LANDESTOY

BACHATA DEL AÑO• DIME TÚ, ALLENDY, COMPOSITOR: LUIS ERNESTO SANTANA• NO ME VALIÓ, ZACARÍAS FERREIRA, COMPOSITOR: ZACARÍAS FERREIRA• LA LOCURA DE TU AMOR, EL CHAVAL, COMPOSITOR: WILSON ESPINAL• QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES• NO ME DEN CONSEJOS, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA

ÁLBUM DE AÑO• SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO • CRECIENDO, LUCY KALANTARY• SUPER HÉROE, MAGIC JUAN• LA FIESTA, ILEGALES • EL LEGADO DEL CABALLO, VOL 2, JANDY VENTURA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)• ZEO MUÑOZ• KALIMETE• MERENGLASS• ORO SÓLIDO• GRUPO D’AHORA

ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)• ILEGALES• MAGIC JUAN• TECHY FATULE• VAKERÓ• CRISTIAN ALLEXIS

COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS• MELYMEL• DÍMELO BRASA• OLGA LARA• POCHY FAMILIA• CRUZ MONTY

ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA• ANTONIO GONZÁLEZ• PENGBIAN SANG• AMAURY SÁNCHEZ• MOISÉS SÁNCHEZ• DEIVIT LANDESTOY

COLABORACIÓN DEL AÑO• ESTE, EL ALFA FT. NFASIS• FUI FUÁ REMIX, CRAZY DESIGN FT. FELIX CUMBÉ• EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO• NO ME IMPORTA, DJ ADONI FT. J. ONE• QUE LINDA, LOMIEL – DONATY – PAPERA

CONCIERTO DEL AÑO• AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ• ÁLEX BUENO SINFÓNICO, ÁLEX BUENO. PRODUCTOR: AMAURY SÁNCHEZ• ANTHONY SANTOS, LA FIESTA DE AMÉRICA. ANTHONY SANTOS. PRODUCTOR: LENÍN RAMÍREZ• MI TIERRA, EL JEFFREY, 25 ANIVERSARIO. EL JEFFREY. PRODUCTOR: EVELIO HERRERA• RAFELY ROSARIO ÚNICO. PRODUCTOR: EDÍN VELÁZQUEZ

ESPECTÁCULO DEL AÑO• DJ. ADONI Y SUS AMIGOS. PRODUCTOR: ALEXANDER BLUMBERG Y RICARDO TAVERAS• LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA• JUAN LUIS GUERRA, ENTRE MAR Y PALMERAS. PRODUCTOR: JUAN LUIS GUERRA• LUIS VARGAS 40 AÑOS. PRODUCTOR: ALBERTO CRUZ• MILLY QUEZADA, MÁS DOMINICANA. PRODUCTOR: PEDRO NÚÑEZ DEL RISCO

ESPECTÁCULO DE HUMOR• CROSSOVER, NOEL VENTURA. PRODUCTOR: COVI ENTERTAIMENT • LA ESCUELOTA. PRODUCTOR: NESTOR CARO• AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.• LA GONZÁLEZ ES UN SHOW FULL EDITION. PRODUCTOR: ENMANUEL FLORES• LLEGARON ELLOS 2.0, NOVEL POPPYS. PRODUCTOR: FERNANDO PUCHEU Y NOVEL POPPYS.

MÚSICA ALTERNATIVA• XIOMARA FORTUNA• SOLO FERNÁNDEZ• LETÓN PE• YASSER TEJEDA• MULA

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA• KAIRO WORSHIP• BARAK• REDIMI2• AVERLY MORILLO• OASIS MINISTRY