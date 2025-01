El dirigente Albert Pujols lidera la victoria histórica del Escogido tras ocho años de espera

Santo Domingo, República Dominicana.-En una noche de celebraciones intensas y emociones a flor de piel, los Leones del Escogido conquistaron su 17° campeonato en la historia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), poniendo fin a una sequía de ocho años sin coronas.

La victoria, que se concretó tras una vibrante serie final frente a sus acérrimos rivales, los Tigres del Licey, tuvo como protagonista indiscutible a Albert Pujols, quien no solo celebró como un jugador más, sino que, con la responsabilidad de su rol como dirigente, llevó al equipo a un triunfo esperado por toda la fanaticada roja.

Albert Pujols y un sueño hecho realidad

El escenario no podía ser más perfecto. El niño que alguna vez soñó con vestir el uniforme de los Leones del Escogido, décadas después, no solo los vistió, sino que los dirigió en una de las temporadas más trascendentales de su historia.

Con una carrera que abarca más de 20 temporadas en las Grandes Ligas, Pujols llegó al Escogido con un objetivo claro: devolver la gloria al equipo que lo vio crecer. Y lo logró.

“Si digo que de niño yo esperaba dirigir a mi equipo al campeonato, te estaría mintiendo”, confesó Pujols en una rueda de prensa tras la victoria. “Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y con trabajo, dedicación y un grupo tremendo, conseguimos este logro”, agregó el dirigente, visiblemente emocionado por la hazaña.

El juego final, sin embargo, no fue fácil. Pujols reconoció que hubo momentos de incertidumbre, especialmente cuando el batazo de Francisco Mejía parecía sellar el destino en favor del Licey. Sin embargo, una espectacular jugada de Sócrates Brito, quien realizó un deslinde para capturar el último out, mantuvo vivas las esperanzas y confirmó la victoria. “Esto todavía no lo he asimilado”, expresó Pujols, dejando claro que el logro es tan grande que necesitará tiempo para procesarlo por completo.

Erik González, el corazón del equipo

Durante la conferencia, Pujols no dejó de destacar la importancia de jugadores clave como Erik González. “No hay palabras para describir lo que Erik significa para este equipo”, aseguró el dirigente.

A pesar de las lesiones que lo aquejaron durante la temporada, González nunca puso excusas y fue uno de los pilares que ayudó a que los Leones se alzaran con el trofeo. “Él nunca quería salir de la alineación”, resaltó Pujols, subrayando la determinación y el coraje del jugador, cualidades que fueron cruciales para el éxito colectivo.

El reconocimiento de José Miguel Bonetti

Otro de los momentos destacados de la celebración fue cuando José Miguel Bonetti, expresidente del Escogido, elogió públicamente la labor de Albert Pujols como líder. Bonetti señaló que, aunque muchas veces los logros se atribuyen a los jugadores, el trabajo del mánager es clave.

“A veces no se le da el crédito que merece”, dijo Bonetti, refiriéndose a Pujols. “Este es un triunfo de todos, pero no dejen de darle el crédito a este señor”, agregó en un emotivo discurso. Las palabras del directivo resaltaron la importancia de Pujols en el éxito del equipo, tanto dentro como fuera del terreno.

Festejos de campeonato

El presidente del Escogido, Eduardo Najri, no pudo ocultar su emoción al recibir el trofeo que los certifica como campeones de la temporada 2024-2025. Durante la ceremonia de premiación, Najri dedicó unas palabras de agradecimiento a los jugadores, el cuerpo técnico y, especialmente, a la familia del equipo.

“Este grupo lo dio todo. No quiero dejar de agradecer a Luis Rojas, quien hoy se consagra como gerente campeón, y por supuesto, a José Miguel Bonetti, el verdadero campeón de los campeones”, expresó Najri, dejando claro el valor del trabajo colectivo.

Luis Rojas, gerente del Escogido y quien ya había sido campeón como dirigente, no escatimó en elogios para su equipo y para la afición. “Ser escogidista es lo mejor que hay en el mundo entero”, aseguró Rojas, con la voz entrecortada por la emoción. Agradeció la confianza de la directiva y el apoyo de todos los miembros del cuerpo de operaciones, quienes fueron fundamentales para construir el “trabuco” que dio batalla en cada etapa de la temporada.

Un triunfo para la familia Rojas Alou

El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando Luis Rojas dedicó el campeonato a su padre, Felipe Rojas, quien fuera una figura importante dentro de la organización.

“Espero que esté viendo esto desde algún lugar. Este campeonato es súper especial para nuestra familia”, dijo Rojas, visiblemente afectado por la significancia del momento.

La noche de celebraciones culminó con fuegos artificiales y una gran fiesta en el estadio, donde jugadores, directivos y fanáticos se unieron para disfrutar de la histórica victoria. “Disfrutemos esta corona número 17”, concluyó Luis Rojas, con una sonrisa que reflejaba la alegría de todos los presentes. La fiesta del Escogido acababa de comenzar, y su hinchada ya podía decir con orgullo que los Leones volvían a ser campeones.