Dijo que es demasiado honesto y que la sinceridad del comediante no encaja en el ámbito político

Santo Domingo,- El destacado comediante Felipe Polanco, quien celebra 50 años en la industria del entretenimiento, y que tras heredar las venas artísticas de sus padres y los éxitos cosechados ha recibido propuestas para ingresar a la política y explica porque las ha rechazado.

Felipe Polanco "Boruga", ha revelado que ha recibido propuestas para incursionar en la política. Sin embargo, asegura que esta posibilidad está completamente descartada, ya que no está dispuesto a cambiar su paz y tranquilidad por un ambiente que considera incompatible con su carácter franco y directo.

“Rechacé propuestas políticas porque no sé mentir”

Boruga no vacila al explicar por qué nunca ha aceptado participar en la política: “Ese no es mi mundo, para nada. Yo no cambio mi paz y tranquilidad por eso”, declaró enfáticamente.

Según el comediante, los políticos frecuentemente deben manejarse con falsedades, algo que él no está dispuesto a hacer.

“Te dicen, dile que le vas a resolver eso, aunque sea mentira, y yo no puedo. Mis problemas siempre han sido por ser demasiado franco y directo”, comentó.

Boruga también mencionó que su honestidad le ha valido que algunas personas lo cataloguen como “pesado” o “odioso”, pero prefiere mantenerse fiel a sus valores.

“El exilio, una decisión por tranquilidad familiar”

Felipe Polanco vive actualmente en el extranjero, una decisión que tomó tras sentirse asediado por figuras del poder político en la República Dominicana.

Recordó que tras decir dos o tres cosas, allegados del poder de turno le hicieron la vida imposible.

Relató cómo su salida del país fue motivada por su temperamento no da para soportar eso y por priorizar la tranquilidad de su familia.

“Yo no soy un hombre que le tiene miedo a la gente ni a nada, pero a esta edad lo que uno busca es paz y tranquilidad”, afirmó.

Aunque Boruga reside fuera del país, asegura que sigue al tanto de lo que ocurre en la República Dominicana.

“Prefiero la armonía con el pueblo dominicano”

El comediante subrayó que involucrarse en política no es una opción, pero valora su conexión con los dominicanos. Vive en armonía y asegura que mantiene contacto constante con sus hijos que permanecen en el país.

“Yo no cambio mi carrera ni mi relación con la gente por un cargo político”, sentenció. Con estas palabras, Felipe Polanco deja claro que la política no forma ni formará parte de su legado, mientras sigue destacándose como una figura icónica del humor dominicano.

Felipe Polanco fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA