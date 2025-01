Otras películas nominadas son. "Wicked" y "The Brutalist" que obtuvieron 10 nominaciones cada una.

El mundo del cine se prepara para la 97ª edición de los Premios Oscar, con una lista de nominaciones que ha generado gran expectación. "Emilia Pérez", un musical que aborda la identidad transgénero, lidera las nominaciones con un total de 13. La película ha logrado captar la atención de la academia y del público, consolidándose como una de las grandes favoritas de este año.

Bowen Yang, conocido miembro del elenco de "Saturday Night Live", y Rachel Sennott, actriz de "Bottoms", fueron los encargados de anunciar las nominaciones a las 5:30 am PT/8:30 am ET. Sin embargo, el evento de anuncio se vio afectado por los incendios forestales que han azotado Los Ángeles este mes, provocando dos retrasos en la programación.

Además de "Emilia Pérez", otras películas han destacado en las nominaciones. "Wicked" y "The Brutalist" obtuvieron 10 nominaciones cada una, demostrando que el talento y la creatividad continúan siendo pilares fundamentales en la industria cinematográfica. "Wicked", que se sitúa en el universo de "El mago de Oz", se ha convertido en un éxito de taquilla desde su estreno en noviembre. La película, dirigida por Jon Chu, es una adaptación del aclamado musical de Broadway y cuenta con la participación de Cynthia Erivo y Ariana Grande, ambas nominadas en las categorías de mejor actriz y mejor actriz de reparto, respectivamente.

Las películas nominadas son las siguientes:

– "Emilia Pérez": 13

– "El Brutalista": 10

– "Wicked": 10

– "Un completo desconocido": 8

– "Cónclave": 8

– "Anora": 6

– "Dune: Parte 2″: 5

– "La Sustancia": 5

– "Nosferatu": 4

– "Todavía estoy aquí": 3

– "Canta, canta": 3

– "El robot salvaje": 3

– "El Aprendiz": 2

– "Flujo": 2

– "Los chicos del níquel": 2

– "Un verdadero dolor": 2

El Teatro Dolby de Hollywood será el escenario de la gala el próximo 2 de marzo, y la ceremonia se transmitirá en vivo por ABC. La industria cinematográfica y los fanáticos del cine esperan con ansias ver quiénes se llevarán las codiciadas estatuillas.

A pesar de la competencia feroz, "Wicked" ha generado un gran revuelo. La primera parte de la adaptación cinematográfica presenta a Jonathan Bailey como Fiyero y Michelle Yeoh como Madame Morrible, la directora de la Universidad Shiz. La segunda parte de la película se estrenará el 21 de noviembre de 2025. Aunque la producción también recibió varias nominaciones a los Globos de Oro, solo se llevó una estatuilla en la categoría de logros cinematográficos y de taquilla.

Cynthia Erivo y Ariana Grande han sido elogiadas por su desempeño, y muchos en Hollywood se preguntan si su popularidad y talento serán suficientes para llevarse a casa los premios Oscar. Solo el tiempo lo dirá.

Con una mezcla de nuevos talentos y veteranos del cine, esta edición de los Premios Oscar promete ser inolvidable. Las nominaciones reflejan la diversidad y la riqueza de la industria, y todos están a la expectativa de conocer a los ganadores el próximo 2 de marzo.