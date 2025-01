Pero enfrenta desafíos competitivos por rezagos en inversión tecnológica frente a sus competidores globales

Europa ocupa una posición destacada en tecnologías cuánticas, climáticas, de bioingeniería y conectividad avanzada, según un informe del Foro Económico Mundial (WEF) en colaboración con McKinsey & Company. Pero enfrenta desafíos competitivos por rezagos en inversión tecnológica frente a sus competidores globales

El continente enfrenta serios desafíos en el resto de las 14 tecnologías consideradas críticas para el futuro de la economía global como inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores, robótica y computación en la nube, entre otras, donde Estados Unidos y China llevan la delantera.

Entre 2015 y 2022, las empresas europeas invirtieron 700.000 millones de euros menos al año en tecnología que sus competidores estadounidenses, generando una brecha que amenaza con limitar el crecimiento económico. Según los analistas, esta diferencia podría costarle a Europa entre 2 y 4 billones de euros anuales en oportunidades económicas hasta 2040.

Propuestas clave para mejorar la competitividad tecnológica en Europa

El informe "Europe in the Intelligent Age: From Ideas to Action" sugiere que Europa debe adoptar decisiones estratégicas claras para recuperar su competitividad.

Entre las propuestas destaca la necesidad de priorizar áreas tecnológicas específicas, como la computación cuántica, y desarrollar estrategias de "salto y nicho vertical" para sectores donde enfrenta mayores desafíos, como los semiconductores.

Además, se plantea la creación de un régimen normativo único que facilite el emprendimiento y la innovación en toda la Unión Europea (UE).

Esto incluye reducir los tiempos de aprobación de medidas digitales y acelerar consolidaciones empresariales, como lo han demandado empresas de telecomunicaciones en España.

Otra recomendación clave es reorientar esfuerzos hacia la transferencia de capacidades extranjeras, especialmente en computación en la nube, y posicionar al sector público como "cliente ancla" que impulse la innovación en sectores emergentes.

Líderes debatirán el futuro de Europa en el Foro de Davos

El informe también enfatiza la importancia de que el sector privado movilice acciones a través de iniciativas faro que refuercen la competitividad europea.

Estas iniciativas deben dotarse de escala y priorizarse desde el sector público para garantizar su éxito.

"Europa necesita reforzar su competitividad para mantenerse relevante en la era de la innovación", concluyen los autores.

El documento será debatido el próximo 22 de enero en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, donde líderes gubernamentales, empresariales y académicos discutirán cómo catapultar al 'Viejo Continente' hacia un futuro de mayor innovación tecnológica.