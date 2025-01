En nuestro país las parejas se casan, se juntan, se unen o enlazan en la mayoría de los casos sin previos acuerdos o propósitos de larga vida.

Algún día nos entenderán cuando hablemos o escribamos sobre el alto valor del goce de las libertades públicas.

Y del respeto que debemos a todos los demás, cuando hablan o escriben en la manera y forma que deseen.

Si alguien desea que sus opiniones y criterios sean respetados, debe comenzar por respetar los de otros.

No es posible que los del centro, de la derecha o de la izquierda no se entiendan ni se respeten unos a otros.

Es lógico que cuando una persona hable o escriba, por más argumentos válidos que utilice, sea objetada, observada y hasta rechazada por otros, aunque estos últimos no debenllegar a la bajeza de literalmente querer eliminarla, denostarla y hundirla ante la opinión pública.

Porque la verdad no la tiene nadie per se, aun sea hijo de Dios o de satanás., sea creyente o no.

MATRIMONIOS, ENLACES O UNIONES

En nuestro país las parejas se casan, se juntan, se unen o enlazan en la mayoría de los casos sin previos acuerdos o propósitos de larga vida. Y así mismo se ´dejan´, se separan ylos padres se desentienden de las criaturas concebidas.

Aquí podrían llegar a millones los padres irresponsables, lo que obliga a las madres a laborar ´en lo que sea´ para mantener y criar a sus criaturas.

Y la mayoría nunca acude a la justicia para obligar a que esos padres irresponsables cumplan con sus deberes y puedan formarse ciudadanos saludables, educados y preparados para la vida, que nunca es fácil.

Entonces vemos que muchas damas deben laborar en oficinas, universidades, tiendas, restaurantes, gasolineras, milicias, bancos privados y el público y en bancas de apuestas para conseguir el pan de sus amadas criaturas. Y pagarles a otras personas para que cuiden de sus herederos.

Por eso tiene hoy un valor incalculable que los gobiernos dispusieran del desayuno, almuerzo y a veces hasta la merienda en centros públicos, y el transporte seguro y gratuito de ida y vuelta para todos los estudiantes instaurado por la actual gestión gubernativa.

Estos logros, como el seguro SENASA y otros, no pueden ser criticados ni maldecidos, pues solo los que los usan saben de su valor tremendo y excepcional.

Aquí hay ´grupitos ‘que todo lo critican, aunque nunca sugieren ideas para iniciar o mejorar algunas de ellas. Y en muchas ocasiones, son ´grupitos´ donde hay personas con manchas públicas y sin valores que exhibir.

La minería, por ejemplo, quiérase o no, hay que desarrollarla en el país como lo hacen casi todos los países en el planeta. Lo que sí debemos hacer es sacar mejores partidas económicas y de cuidado del medio ambiente en todo proyecto minero.

Es decir, contar con presidentes y funcionarios que no se corrompan y que defiendan el interés nacional. Y con líderes regionales que tampoco se ´vendan´en dólares o en pesos.

Nuestro país es todavía vivible, pero necesitamos ´entrarle´ados manos´ a los problemas de evasiones, de los ruidos, a los motoristas endiablados y de baja calaña, a los taxistas, camioneros, guagueros y otros vehículos inservibles conducidos por enemigos de la patria, de la paz y de las libertades públicas.