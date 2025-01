Ruth María Peralta, madre soltera y manicurista, recibe premio histórico de Lotedom.

La Vega, República Dominicana – La vida de Ruth María Peralta, una joven madre soltera y manicurista de Concepción de la Vega, dio un giro de 180 grados el día en que acertó los cuatro números ganadores del popular juego Agarra 4 de Lotedom. El premio de 25 millones de pesos cambiará su futuro y el de sus hijos, permitiéndole cumplir sueños largamente anhelados.

Durante una emotiva ceremonia realizada en Lite Lounge Restaurant, Lotedom le entregó a Ruth María el cheque simbólico que representa su victoria histórica. Visiblemente emocionada, Ruth María compartió su experiencia, confesando que nunca imaginó que algo así podría sucederle. “Este premio me permitirá asegurar el futuro de mis hijos y mejorar nuestras vidas de manera significativa”, expresó con lágrimas en los ojos, agradecida por la oportunidad que la suerte le brindó.

Un día más, pero especial

El día que Ruth María jugó la combinación ganadora parecía ser uno más en su rutina diaria. A los 16 años comenzó a trabajar como manicurista, y desde entonces ha hecho de su oficio una fuente constante de ingresos.

Como madre soltera, ha enfrentado numerosas dificultades para mantener a sus hijos, pero siempre con la esperanza de que un día su vida podría mejorar. Ese día llegó cuando jugó Agarra 4 en una agencia de Lotedom ubicada en el sector de Burende, en Concepción de la Vega. Lo que parecía una jugada más se transformó en el cambio radical que Ruth María tanto había esperado.

“Revisaba una y otra vez el resultado, no lo creía. Pensaba que era un sueño. En ese momento sentí que mi vida iba a cambiar, y fue así. No sólo gané dinero, gané esperanza para mis hijos y mi familia”, relató emocionada.

La solidaridad de Lotedom

El acto de entrega del premio no solo celebró el triunfo de Ruth María, sino que también subrayó el compromiso de Lotedom con la transformación de vidas a través de sus premios. Las palabras centrales del evento estuvieron a cargo de la señora Yamer Ruiz, Directora de Proyectos de Lotedom, quien destacó la importancia de premiar a personas como Ruth María, quienes con esfuerzo y dedicación luchan por un mejor futuro.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de poder cambiar vidas y hacer realidad sueños. Ruth María es un ejemplo claro de perseverancia. Con nuestra ayuda, ella podrá mejorar su calidad de vida y la de sus hijos. Para nosotros, este tipo de eventos refleja el impacto positivo que queremos tener en la sociedad dominicana”, expresó Ruiz.

Además, la Directora de Proyectos de Lotedom destacó que, desde su fundación en 2020, la empresa ha entregado más de 181 millones de pesos en premios, lo que ha permitido a decenas de familias en todo el país cambiar sus destinos de manera significativa.

Un futuro lleno de esperanza

La ganadora anunció que tiene planes claros sobre cómo utilizar su premio. Entre sus primeros proyectos se encuentra la compra de una casa para su madre y la instalación de un salón de belleza completamente equipado, lo que le permitirá continuar con su carrera como manicurista, pero con nuevas oportunidades de crecimiento.

“Este premio no solo me cambia a mí, cambia toda mi familia. Voy a comprarle la casa a mi mamá, que siempre ha sido mi mayor apoyo. También instalaré un salón completo para continuar con mi trabajo, pero de una manera más cómoda y profesional”, agregó Ruth María, quien no pudo contener las lágrimas al pensar en el impacto positivo que esta ganancia tendrá en su vida.

Lotedom, una empresa comprometida con el bienestar

Lotedom, fundada en 2020, se ha posicionado como una de las principales loterías de la República Dominicana, gracias a su propuesta de juegos atractivos y su red de distribución en todo el país. La empresa ha logrado ganarse la confianza de millones de dominicanos, brindando la oportunidad de cambiar vidas a través de sus juegos, y contribuyendo al bienestar de las familias que logran acertar.

Con un enfoque en la transparencia y la responsabilidad social, Lotedom continúa siendo un pilar para muchos en la República Dominicana, demostrando que a veces, un solo golpe de suerte puede transformar por completo la vida de una persona.