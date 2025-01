Más de seis millones dedicados a proyectos comunitarios y sociales

Durante 2024, 18 instituciones de ayuda comunitaria han sido beneficiadas gracias a los aportes del presidente Luis Abinader, quien ha destinado la totalidad de su sueldo a causas sociales, cumpliendo con su promesa de campaña.

El monto total destinado en 2024 asciende a RD 6,012,000.00, distribuidos entre iniciativas que abarcan desde talleres educativos hasta programas de asistencia social.

El principal enfoque fue en ayudas comunitarias, con RD 3,674,000.00 utilizados para mejorar infraestructuras y fomentar la educación en comunidades vulnerables. Otros sectores beneficiados incluyen:

Infantil : RD 668,000.00 para alimentación, salud y educación de niños y adolescentes.

: RD 668,000.00 para alimentación, salud y educación de niños y adolescentes. Hogares de ancianos : RD 334,000.00 destinados a mejorar la calidad de vida de los mayores.

: RD 334,000.00 destinados a mejorar la calidad de vida de los mayores. Inclusión laboral, religioso y salud: RD 334,000.00 en cada área para apoyar necesidades específicas.

A continuación, se mencionan todas las instituciones beneficiadas y las causas apoyadas:

1. Fundación Voz y Alma de Mujer: Ayuda para la compra de materiales utilizados en programas comunitarios.

2. Asociación Dominicana de Síndrome de Down, Inc.: Adquisición de equipos de panadería para la inserción laboral de personas con síndrome de Down.

3. Pro Infancia: Compra de mobiliario y equipo para un taller de fabricación de kits de salud e higiene menstrual en Los Alcarrizos.

4. Fundación Nido para Ángeles: Transporte para familias de niños y jóvenes con parálisis cerebral.

5. Fundación Evangélica Ángel de Luz: Culminación de la construcción de un nuevo local para la fundación.

6. Fundación Acción Solidaria para la Provincia Bahoruco: Compra de equipos para talleres de costura y cocina, y habilitación de un espacio para clases de informática.

7. Fundación María Tejada Candelier: Actividades para niños y jóvenes con discapacidad visual y talleres educativos.

8. Centro de Orientación Familiar Proyecto Juventud Sana: Curso taller dirigido a fortalecer los lazos familiares y comunitarios.

9. Fundación Unidos Creciendo en Amor Familiar, Inc. (Funcaf): Charlas y talleres de bienestar integral para niños, adolescentes y mujeres víctimas de abuso.

10. Comunidad Cristiana de Santiago, Inc.: Compra de terreno para la construcción de un templo.

11. Fundación en Ayuda de los Envejecientes de Nuestros Campos: Construcción de un centro para el cuidado de envejecientes en Las Charcas.

12. Hogar Escuela Caridad Misionera: Construcción de una cancha multiuso techada, aulas y mejora de infraestructura.

13. Centro de Desarrollo Integral para la Niñez Emanuel, Inc.: Compra de computadoras y equipos para cursos de informática dirigidos a niños y jóvenes.

14. Fundación Ángeles de Luna: Talleres de emprendimiento para madres solteras de escasos recursos.

15. Aldeas Infantiles SOS Dominicanas Inc.: Apoyo para alimentación, salud y educación técnico-vocacional de niños y jóvenes.

16. Congregación Hermanitas de Ancianos Desamparados Hogar San Francisco de Asís: Impermeabilización y limpieza de cisternas.

17. Fundación Escuelita Rayo de Sol: Compra de uniformes, computadoras y juguetes para niños de la fundación.

18. Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil: Compra de medicamentos y cobertura de diagnósticos para niños con cáncer.