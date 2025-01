El programa, en colaboración con Ensegundos.do, celebró la tradicional entrega de obsequios para el Día de Reyes

Constanza.- En una cálida y emotiva jornada, el programa “TV Revista”, conducido por los periodistas Zoila Puello y Ramón Almánzar, junto al portal Ensegundos.do del periodista José Peguero, llevó una dosis de alegría a la comunidad de Arroyo Frío, en Constanza, con la tradicional entrega de juguetes para conmemorar el Día de los Santos Reyes Magos. Este acto solidario, que ya forma parte de las tradiciones de la zona, tuvo lugar el pasado 6 de enero y benefició a más de 250 niños y niñas del lugar.

Con más de 20 años de trayectoria, “TV Revista” ha consolidado esta actividad como un símbolo de su compromiso con la niñez de Constanza, y en esta ocasión, contó nuevamente con la colaboración del portal Ensegundos.do, que se unió a la causa por segundo año consecutivo. José Peguero, periodista destacado por su labor social, aportó todo su entusiasmo y apoyo para garantizar el éxito del evento.

Los niños que se destacaron por sus buenas calificaciones fueron los primeros en elegir sus juguetes. Entre ellos se encontraban Valery Rachelle Amarante Sánchez, Danna Lucía Sánchez, Cesia Yireh Mauricio, Yoanny Isara Hernández, Karli Anyelis Vázquez y Rohandri Manuel Peña. Estos pequeños, reconocidos por su esfuerzo académico, recibieron no solo los obsequios, sino también el cariño y respeto de los organizadores, quienes subrayaron la importancia de fomentar el estudio y el esfuerzo en los más jóvenes.

“Este proyecto representa el corazón de lo que hacemos. Ver la alegría en los rostros de estos niños nos impulsa a seguir trabajando por nuestra gente y nuestras comunidades, especialmente en lugares donde los recursos son limitados”, expresó Zoila Puello, quien destacó la importancia de seguir extendiendo esta mano amiga.

En la misma línea, Ramón Almánzar comentó que “cada juguete entregado no es solo un regalo, sino un símbolo de que la niñez no está sola, de que cuenta con personas que creen en ellos y en su futuro”. Este sentimiento de apoyo fue palpable en cada rostro de los niños, quienes no solo recibieron juguetes, sino también un mensaje de esperanza y solidaridad.

El director del centro educativo local, Eugenio Peña, también se hizo presente en el evento, expresando su agradecimiento por el gesto. “No solo ilumina los corazones de nuestros estudiantes, sino que nos inspira a todos a seguir trabajando por su felicidad y educación”, comentó Peña, resaltando la importancia de este tipo de iniciativas para el bienestar de los niños.

Además, como muestra de gratitud, los estudiantes de la comunidad entregaron a Zoila Puello y Ramón Almánzar un hermoso ramo de flores hecho a mano, como símbolo de agradecimiento y afecto hacia el equipo de “TV Revista” y Ensegundos.do.

La actividad también contó con el apoyo del periodista Enrique Medina, cuyo esfuerzo fue fundamental para la realización exitosa del evento. Con su colaboración, se reafirma la relevancia de la unión de medios y profesionales para llevar bienestar a las comunidades más necesitadas.

Este acto de generosidad de "TV Revista" y Ensegundos.do sigue consolidando su compromiso con la niñez de Constanza, llevando un mensaje claro: la solidaridad y el amor por los demás son fundamentales para el progreso de nuestra sociedad.