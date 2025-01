La cantante dominicana se presenta el 25 de enero en Casa de Teatro con un concierto único.

Santo Domingo. – La prometedora artista dominicana Lill Taveras dará un paso trascendental en su carrera al presentar su primer concierto titulado "Como en mis Sueños", el próximo sábado 25 de enero de 2025 a las 9:30 PM en el emblemático Casa de Teatro en la Zona Colonial de Santo Domingo.

Con una voz cautivadora y una sensibilidad artística única, Lill ha logrado destacarse en el mundo de las producciones musicales teatrales. Este evento marcará un hito en su trayectoria, ya que la joven cantante tendrá la oportunidad de compartir su pasión por la música en un formato cercano e íntimo, conectando con su público de una manera especial.

“Como en mis Sueños” representa no solo un recital, sino la materialización de un sueño que Lill ha cultivado durante años. A pesar de no contar aún con una discografía oficial, su talento natural y su vasta experiencia en escenarios teatrales la han convertido en una artista prometedora y versátil. Desde sus primeras actuaciones en musicales en 2017, Lill ha demostrado una capacidad extraordinaria para transmitir emociones profundas a través de su interpretación, dejando una huella en cada presentación.

El concierto es una oportunidad única para descubrir a esta emergente artista, quien con dedicación y entrega, busca enamorar al público dominicano con su música. Lill Taveras, inspirada por su amor por las artes escénicas y la música, invita al público a formar parte de una noche mágica donde sus sueños y emociones se harán realidad sobre el escenario.

La cantante también ha demostrado su versatilidad como actriz, participando en importantes producciones como “¡Mamma Mia!”, “Hoy No Me Puedo Levantar”, “Cenicienta Original Revival” y “Magic of the Movies”. Además, su talento trasciende el escenario, habiendo trabajado en producciones audiovisuales como “Olivia y Las Nubes” y “Ramen”, así como en el cortometraje universitario Themis, donde fue productora, directora y coescribió la obra.

Detalles del evento:

Fecha: Sábado, 25 de enero de 2025

Hora: 9:30 PM

9:30 PM Lugar: Casa de Teatro, Zona Colonial, Santo Domingo

Casa de Teatro, Zona Colonial, Santo Domingo Entradas: Compra aquí

Lill Taveras invita a todos a ser parte de este evento único, en el que la música, los sueños y la magia de la vida se fusionarán en una experiencia inolvidable.