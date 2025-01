ONG exige endurecer sanciones y mayor control de venta de alcohol a menores.

Santo Domingo. La coalición Dominicana Saludable, que agrupa a 30 organizaciones, calificó como alarmante el número de menores intoxicados por alcohol durante las festividades navideñas, según los datos revelados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Servicio Nacional de Salud (SNS). La organización llamó a las autoridades y padres a asumir un rol más activo en la prevención de este problema, que afecta a niños y adolescentes en edades tan tempranas como los siete años.

Datos preocupantes en cifras contradictorias

En su informe, el COE señaló que durante la Nochebuena 21 menores de edad, entre 7 y 17 años, requirieron atención médica por intoxicación alcohólica, superando los casos reportados en 2023. Sin embargo, para el feriado de Año Nuevo, el SNS indicó que los hospitales atendieron a 73 menores intoxicados, mientras el COE reportó solo 29 casos de adolescentes entre 13 y 17 años.

Dominicana Saludable resaltó la discrepancia entre los datos de ambas instituciones, calificándola de preocupante, pero enfatizó que, independientemente de la cifra exacta, la situación requiere atención inmediata. “Estos números, lejos de tranquilizarnos, nos alertan sobre un problema que debiera ser inexistente”, señaló la organización.

Consumo temprano: Un peligro latente

La ONG advirtió que la creciente exposición al alcohol desde edades tan tempranas no solo pone en peligro la salud física y mental de los menores, sino que también los predispone a desarrollar adicciones en el futuro. Además, destacó que las cifras presentadas solo representan “la punta del iceberg”, ya que no incluyen datos de centros privados, intoxicaciones manejadas en el hogar ni casos de consumo que no alcanzaron niveles críticos.

“La falta de un panorama completo dificulta abordar con eficacia el problema y evidencia una grave omisión en el control del consumo de alcohol por parte de los menores”, denunció.

Responsabilidad compartida: Padres y autoridades

Dominicana Saludable hizo un llamado a los padres para que asuman un rol más vigilante en la supervisión de sus hijos, al tiempo que recordó que el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece sanciones claras para quienes vendan o suministren productos que generen dependencia, incluidos el alcohol. Según el artículo 412 del Código, estas violaciones conllevan penas de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 10 salarios mínimos.

“La ley es clara, lo que nos faltan son autoridades dispuestas a hacerla cumplir”, subrayó la organización, que también criticó la decisión del Ministerio de Interior y Policía de flexibilizar los horarios de venta de alcohol durante las festividades.

Un problema de salud pública y legal

La coalición instó a endurecer las sanciones contra negocios que violen la normativa y recordó que los padres también pueden ser sancionados por negligencia en la supervisión de sus hijos. Según Dominicana Saludable, estas medidas son fundamentales para evitar que el consumo de alcohol siga siendo normalizado entre menores de edad.

Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la prevención de esta problemática y anunció que continuará exigiendo acciones concretas por parte de las autoridades para proteger la salud y el futuro de los niños y adolescentes en el país. “Es hora de tomar en serio este problema antes de que se convierta en una crisis incontrolable”, concluyó.