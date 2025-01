La actriz dominicana se alza con el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto.

Santo Domingo.- En una noche llena de emoción y reconocimiento al talento, la actriz dominicana Zoé Saldaña se llevó el prestigioso Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Emilia Pérez. Este triunfo representa un hito significativo en la carrera de Saldaña, consolidándola aún más como una de las figuras más importantes del cine internacional.

Demi Moore (’La sustancia') deja sin el Globo de Oro a Karla Sofía Gascón REMITIDA / HANDOUT por WORKING TITLE FILMS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/1/2025

Emilia Pérez, dirigida por el renombrado cineasta francés Jacques Audiard, es una comedia musical y criminal que ha cautivado tanto a audiencias como a la crítica. En la película, Saldaña comparte pantalla con la talentosa Karla Sofía Gascón, quien interpreta el papel titular, además de contar con las actuaciones de Adriana Paz, Selena Gomez y Édgar Ramírez. Ambientada en el intrigante y oscuro mundo del narcotráfico, la película logra fusionar música, humor y drama, ofreciendo una experiencia cinematográfica única.

El reconocimiento a Saldaña también se suma a su creciente lista de logros en el cine, un trayecto que ha sido marcado por interpretaciones memorables en títulos como Avatar y Guardians of the Galaxy. Este Globo de Oro representa no solo un triunfo personal, sino también un gran momento para la cinematografía dominicana, que continúa cosechando éxitos en la industria del entretenimiento global.

El trabajo de Saldaña en Emilia Pérez ha sido descrito como “sutil y poderosa”, con su interpretación destacando por su profundidad y multifaceticidad. En un género tan complejo y competitivo, su actuación logró capturar la esencia de su personaje, atrayendo el reconocimiento tanto de críticos como de su propio gremio.

La categoría de Mejor Actriz de Reparto estuvo llena de nombres de alto calibre. Saldaña se enfrentó a grandes actrices como Ariana Grande, Selena Gomez, Felicity Jones, Margaret Qualley e Isabella Rossellini. Esta victoria resalta su versatilidad como actriz, capaz de brillar en cualquier género cinematográfico, desde el drama hasta la comedia y el musical, consolidándose como una de las grandes estrellas de la pantalla grande.

La ceremonia de la 82.ª edición de los Globos de Oro se celebró en el icónico Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, California. El evento, que se ha convertido en una de las grandes noches de la industria del cine, estuvo conducido por la humorista Nikki Glaser, y Emilia Pérez fue una de las grandes favoritas, partiendo con un total de 10 nominaciones.

Tadanobu Asano (’Shogun') deja a Javier Bardem sin su segundo Globo de Oro REMITIDA / HANDOUT por DISNEY+ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/1/2025

Además de Saldaña, otros actores destacados también fueron reconocidos en la ceremonia. Demi Moore, quien competía junto a Karla Sofía Gascón en la categoría de Mejor Actriz en una Comedia o Musical, se llevó el galardón gracias a su interpretación en La Sustancia, una sátira de terror dirigida por Coralie Fargeat. A pesar de la fuerte competencia, Moore destacó con su interpretación de una veterana estrella de televisión que, al perder su trabajo, se somete a un tratamiento revolucionario que crea un alter ego más joven.

En la misma ceremonia, en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie de Televisión, Tadanobu Asano fue reconocido por su papel en Shogun, dejando a Javier Bardem sin su segundo Globo de Oro. Bardem, quien competía por su trabajo en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, ha sido reconocido previamente por su destacada carrera cinematográfica, pero esta vez no logró hacerse con la estatuilla.

La 82.ª edición de los Globos de Oro, con su mezcla de cine, música y celebridades, ha sido un testimonio más del talento y la diversidad en la industria del entretenimiento. La victoria de Zoé Saldaña marca un antes y un después en su carrera y refuerza su lugar como una de las grandes actrices de su generación.