Estamos en el 2025 y no hemos logrado un mundo mejor.

Sé que todos tenemos problemas, y sé que la mayoría no puede dedicar tiempo a la tragedia en dicho país.

Sé que no quieren llevarle la contraria a Estados Unidos porque, en el fondo, saben que somos una “neocolonia” de dicho país.

Sé que piensan que son terroristas y que se merecen morir.

Sé que tienen un vínculo con Israel que sienten más occidental.

Se que les gusta ver a otros pueblos sufrir

Se que piensas que son musulmanes, no cristianos, que no te deben importar

En resumen:

Se que somos seres humanos llenos de maldad.

Pero lo que deben realmente saber esdejar esos pensamientos atrás y sacar lo bueno que vive en ustedes y saber que:

Que los genocidios no pueden ser ignorados. No porque nos pueda pasar, no porque te importe, no por X o por Y.

El único motivo es porque está mal.

Estamos en el 2025 y no hemos logrado un mundo mejor. Seguimos con los mismos comportamientos animales, seguimos siendo una vergüenza como especie, mala con todos sus iguales y peor con aquellos con los que no tenemos nada en común.

¿Qué puedo hacer? Cada vez que veas en las redes sociales imágenes censurando el genocidio, dale un “like”. No te preocupes, no te impedirán entrar a EE. UU.; su gobierno tolera la disidencia siempre que la puedan controlar.

Este artículo es breve porque quien no entiende esto con pocas y simples palabras, con muchas tampoco lo va a entender.

Comparte los videos donde se denuncia el genocidio. Y, si crees en Dios, sea cual sea la denominación, incluso si eres judío, pide por el alma de Netanyahu, para que se pudra en el infierno, aunque él es el infierno en sí.