El caso de dinero para silenciar a Trump será sentenciado el 10 de enero

El juez Juan Merchán, que preside el caso sobre el pago para silenciar a la actriz Stormy Daniels en los últimos días de la campaña presidencial de 2016, rechazó el viernes la solicitud del expresidente Donald Trump para desestimar los cargos en su contra. La decisión se produce a tan solo diez días de su investidura como el 47º presidente de Estados Unidos.

Trump enfrenta 34 cargos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago a Daniels, quien alegó haber tenido un encuentro sexual con él, un asunto que habría afectado su campaña electoral.

El caso incluye alegaciones de que el pago se realizó con el objetivo de ocultar detalles perjudiciales para la candidatura de Trump, reporta la cadena estadounidense NBC News.

En su fallo, el juez Merchán explicó que no considera apropiada una sentencia de encarcelamiento para Trump en este momento, a pesar de que la condena autoriza esa opción. Sin embargo, dejó claro que no aceptaría la solicitud de Trump de anular el veredicto emitido por un jurado que lo declaró culpable en mayo. Merchán también señaló que el expresidente puede comparecer para la sentencia de manera presencial o virtual, pero no se impondrá una medida de prisión preventiva.

“Una sentencia de liberación incondicional parece ser la solución más viable para asegurar la firmeza del proceso y permitir que el acusado ejerza sus opciones de apelación”, explicó el juez en su fallo.

El veredicto del jurado fue unánime, encontrando a Trump culpable de falsificar los registros comerciales con el propósito de ocultar una conspiración que favoreciera su elección presidencial mediante medios ilegales.

Esta sentencia es una de las varias complicaciones legales que enfrenta el expresidente en medio de sus esfuerzos por regresar a la Casa Blanca en 2024.

La sentencia final se dictará el próximo 10 de enero, lo que marcará un momento clave en este prolongado proceso judicial. Con la atención centrada en su figura, Trump tendrá que afrontar las consecuencias de una acusación histórica mientras se prepara para su investidura, si finalmente es elegido nuevamente.