Los sembradíos del cereal de gran magnitud impulsa un cambio climático radical

El Cinturón de Maíz de Estados Unidos, una vasta región agrícola que abarca 13 estados del oeste y sur del país, está generando un impacto significativo en el clima regional. Según un estudio el cultivo intensivo de maíz está aumentando las precipitaciones en esta área.

Este fenómeno, que ha sido destacado en la investigación “US Corn Belt enhances regional precipitation recycling”, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences y recogido por Europa Press

El estudio es liderado por un equipo de científicos de Estados Unidos, China y España, entre ellos Gonzalo Míguez Macho, profesor de la Universidade de Santiago de Compostela.

Míguez Macho revela cómo las prácticas agrícolas afectan directamente el ciclo del agua, especialmente durante las estaciones cálidas de primavera y verano.

Los cultivos intensivos alteran el ciclo de la precipitación

El estudio destaca que el cultivo masivo de maíz intensifica la evaporación y transpiración, liberando enormes cantidades de vapor de agua hacia la atmósfera.

Este incremento de humedad provoca un aumento notable en las lluvias, especialmente en forma de tormentas convectivas que son habituales durante las temporadas de crecimiento del maíz.

Uno de los hallazgos más impactantes es el crecimiento de la “tasa de reciclaje” de la precipitación, que pasó de un 14% a un 18%.

Esto significa que una mayor proporción de la lluvia proviene de la humedad generada por la misma región, creando un ciclo climático amplificado.

El impacto es particularmente visible en años secos, cuando el reciclaje de humedad local se vuelve crucial para sostener las precipitaciones, destacando la dependencia del clima en las actividades agrícolas.

El maíz como motor climático: beneficios y riesgos

Aunque este fenómeno podría considerarse una ventaja para la agricultura, también plantea grandes interrogantes sobre la sostenibilidad ambiental.

Eso porque el aumento de la precipitación debido a la actividad humana puede alterar ecosistemas locales y regionales, intensificar tormentas y generar desafíos para la gestión del agua.

El estudio abre la puerta a un debate necesario sobre cómo las prácticas agrícolas masivas, como el cultivo intensivo de maíz, están redibujando los patrones climáticos y qué medidas deben tomarse para equilibrar la producción agrícola con la salud ambiental.

El Cinturón de Maíz, lejos de ser solo una potencia agrícola, se ha convertido en un laboratorio climático de escala global.