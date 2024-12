El oro en depósitos minerales cercanos a volcanes finalmente encuentra respuesta.

Un reciente estudio científico ha desentrañado las condiciones precisas que permiten el enriquecimiento de oro en los magmas, aquellos flujos ardientes que ascienden desde el manto terrestre hasta la superficie.

El enigma del oro en los depósitos minerales cercanos a volcanes del Anillo de Fuego del Pacífico finalmente encuentra respuesta.

Este valioso metal, transportado por el magma, emerge a la superficie gracias a un complejo molecular de oro y triazufre, cuya existencia había sido tema de acalorados debates científicos.

"Nuestro modelo termodinámico confirma por primera vez la presencia del complejo oro-triazufre bajo condiciones específicas de presión y temperatura en el manto", afirmó Adam Simon, experto en ciencias ambientales y coautor del estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y recoge Europa Press.

Zonas de subducción: el horno secreto del oro

Los depósitos de oro asociados a volcanes se forman en zonas de subducción, lugares donde una placa oceánica se sumerge bajo una continental. En estas regiones, el magma del manto puede llevar consigo el oro, pero solo si se cumplen ciertas condiciones críticas.

El estudio identifica que, entre 50 y 80 kilómetros bajo volcanes activos, se generan las condiciones ideales para que el ion triazufre actúe como vehículo del oro, formando el complejo móvil oro-triazufre. Este se eleva junto al magma, transportando el metal hasta la superficie.

Impacto en la exploración de oro: un futuro más certero

"La combinación de este modelo con estudios previos refuerza nuestra comprensión sobre la formación de depósitos auríferos", dijo Simon.

Este avance no solo aporta claridad científica, sino que también promete revolucionar la exploración de oro, optimizando la búsqueda en zonas de subducción ricas en minerales.

La ciencia como clave para nuevos descubrimientos

Al controlar condiciones experimentales de presión y temperatura, los investigadores desarrollaron un modelo termodinámico aplicable a escenarios reales, demostrando una vez más que la ciencia abre las puertas a los secretos mejor guardados de la Tierra.

El hallazgo no solo explica la alta concentración de oro en algunas zonas del planeta, sino que posiciona este conocimiento como un pilar para futuras exploraciones y un paso clave hacia la explotación sostenible de los recursos naturales.

La pregunta es ¿Será este el principio de una nueva era en la minería del oro? El tiempo lo dirá, pero la ciencia ya ha dado el primer paso.