Creo en Dios, pero no necesariamente en el de las religiones.

Trato de vivir en una burbuja, alejado del mundo exterior, un mundo lleno de horrores, aunque yo, en lo personal, estoy muy bien, gracias a Dios.

Cada vez que pierdo la fe en la humanidad, Dios me manda la prueba de que existe; ese es el caso de ahora, cuando me mandó lo más grande que he recibido en mi vida: mi esposa Natalia, un verdadero regalo de Dios.

Creo en Dios, pero no necesariamente en el de las religiones. No quiero que nadie se sienta mal, pero creo que los cristianos tenemos buenos fundamentos, solo que no los sabemos aplicar.

El año cambia, pero nosotros muchas veces no; seguimos con los mismos defectos, los cuales, en mi caso, afectan poco a los demás, pero en otros casos hacen del mundo un lugar peor de lo que ya es.

La guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina y el nuevo Occidente me llenan de horror, no porque nos jodamos, sino por lo que le estamos haciendo a nosotros mismos y a los demás.

Pero yo quiero mejorar; algo fácil porque tengo tantos defectos y es mucho y sencillo lo que tengo que cambiar.

He decidido emular más a mi padre y ya empecé, dedicándome a dejar fuera de mi vida lo más que pueda del mundo exterior.

Aunque como especie somos depredadores, tengo el placer de haber conocido a mucha gente buena que dio más de lo que recibió. Y que son los más.

La primera que les comentaré, sin ningún orden especial, fue Manfred Huber+, un hombre con un gran corazón; nunca lo vi hacer el mal y la primera persona que confió en mi.

A mi mente viene el doctor Ulloa, mi jefe antes de Huber; un gran trabajador y hombre bueno y honesto de verdad.

También a Denisse Espaillat, una mujer única; ella,doña Soraya, Vielka, son una muestra de las grandes mujeres que tiene este país.

En esta lista tengo que poner a Miranda, la primera mujer de la que me enamoré y la que nunca olvidaré.

Luego a mi exesposa Shiho; quisiera volverla a ver de lejos y saber que está bien.

Pero también conocí a personas que inspiran: gente que se hizo de la nada como mi amigo Mel, al cual tengo en oración para que logre sus metas, pues se las merece de verdad.

También tengo que mencionar a José; no solo porque es esposo de Soraya, sino porque tiene sus propios méritos, entre ellos la bondad.

Esta lista no estaría completa sin Migo; lo echo de menos de verdad. A esta lista tengo que sumar a doña Daysi, mi amiga, y al papá de Felipito, un hombre de gran corazón.

Luego está mi médico personal, el doctor González Cano, quien heredé de mi papá y nunca olvidaré porque en él confiaba de verdad.

A Bruni, a Ivonne, a Greici+, a mi tía ivelisse,mi segunda madre Luisa, mi querida madrina tía Dina, y mi tío Rafael+, a todos los tengo al lado mío todo el tiempo en mi corazón.

Siguiendo en esta lista sin pies ni cabeza está don Javier Aiguabella; lo respeto y como mi jefe me enseñó tantas cosas, pero como persona me enseñó la bondad sin fin, le decía a todos la verdad en la cara una verdadera virtud, nunca lo vi haciendo algo que no sirviera, todo lo hace bien.

A Reyna, lucy y frank: cuánto les deseo lo mejor; a Luis Días y a Don Kim, una persona cuya única intención ha sido hacer del mundo un lugar mejor.

Pero también a Goico, a mi amigo Marino y a Guido, quien me regaló la vida; espero verlo pronto fuera de Milex en algún lugar para demostrarle amistad.

A mi amigo Noel, a Jason, Javier Moll, José Aníbal, Nelson de los Santos, Quirilio, Ángel, Maurice, Cape y Jaime; Eduardo; a los dos Homeros: el poeta y mi amigo de infancia; espero que esté al lado de Dios.

Son más; claro que son más. Algunos creen que los he olvidado; otros creen que la amistad y el agradecimiento se acaban; que fuimos amigos una vez y ya no lo somos: nada más alejado de la verdad.

Porque ustedes y otros tantos que no puedo ahora recordar les digo que el cariño es el mismo y siempre lo será porque eso es lo que quiero y no quiero cambiar mi forma de pensar.

Pero Dios me sigue dando lo mejor; ahora me entrego a Eizel, la hermana cálida y cercana que siempre soñé: la que me dio Dios. Es tan inocente; Dios la proteja; es demasiado buena. Pero el Altísimo sabrá.

A don Freddy Ginebra y don Luis Marino; a GonzaloVargas Llosa, Al conserje del Palacio ConsistorialRoberto+ a Pedrito que esta en los NY, y a mi casi familia Elvin siempre cerca de mi y que siempre respeto a mi papa: ellos saben quiénes son.

Como verán no admiro ni respeto el dinero o el poder; todas estas personas las admiro por lo que son porque lo hago de verdad.

De ustedes no espero nada; no quiero más que decirles lo especiales que son y lo corta que es esta lista porque en la vida las cosas buenas son pocas: por lo menos las de vargad.

Así que a los que están y a los que no les deseo lo mejor en este 2025 y les doy gracias por haberlos conocido; sé por qué se los digo aunque quizás no.

P.D. A los malos que he conocido, de nada les sirvió su maldad, son todos unos fracasados en el éxito, no me equivo que, no sirven para nada, que les vaya bien.