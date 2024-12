La industria del juguete sigue perpetuando desigualdades y estereotipos sociales

¿Te has preguntado si regalarías a tus hijos muñecas en sillas de ruedas, con vitíligo o trisomía 21 (síndrome de Down)? Los juguetes inclusivos no son solo un espejo para menores con diversidad, sino una herramienta para normalizar realidades y promover el respeto a la diversidad, según expertos.

Actualmente, solo 1 de cada 10 familias cuenta con juguetes inclusivos, y un 20 % ni siquiera sabe si los tiene, según un estudio del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU). De los 300 juguetes analizados, menos de la mitad (49 %) pueden considerarse inclusivos. Las categorías más inclusivas son los peluches y juguetes de primera infancia, mientras que las menos incluyentes son construcciones, puzles y montajes.

La preocupación de los padres por la oferta de juguetes inclusivos es evidente. En Reino Unido, 32 % de los padres considera que los juguetes no reflejan la diversidad étnica, mientras que un 80 % cree que el acceso a juguetes inclusivos es fundamental. Además, el 90 % de las familias europeas asegura que la publicidad refuerza estereotipos de género.

"El hecho de que los juguetes inclusivos sigan siendo una categoría aparte demuestra que la industria no avanza", critica Vanessa Rodríguez Pousada, profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Catalunya.

Aunque marcas como Barbie han introducido productos diversos, el predominio de muñecas blancas subraya más diferencias que igualdad. "Si hay 200 Barbies blancas y solo una negra, esto no normaliza la diversidad, la destaca", advierte Rodríguez.

Iniciativas globales inspiran esperanza, pero la desigualdad persiste

Ejemplos como Oli, el primer muñeco argentino con trisomía 21, o los juguetes sensoriales de Zona de Sentidos en Argentina, demuestran el impacto positivo de la inclusión.

Estudios en Brasil destacan que los juguetes inclusivos no solo entretienen, sino que también apoyan el desarrollo psicológico, social y físico.

Tecnologías como sensores y plataformas interactivas enriquecen la experiencia de juego para menores con discapacidades.

El diseño de juguetes inclusivos requiere un enfoque interdisciplinario, involucrando a terapeutas, ingenieros y niños para garantizar objetivos terapéuticos y de entretenimiento.

Además, la conectividad mediante el internet de las cosas (IoT) permite a cuidadores supervisar y recopilar datos que optimizan la experiencia lúdica.

El impacto económico de los juguetes inclusivos: ética y estrategia

Desde una perspectiva económica, los juguetes inclusivos representan un nicho atractivo. Con más de 1,500 millones de personas con discapacidad en el mundo, las empresas podrían aprovechar un mercado desatendido.

"La inclusión puede ser rentable si se combina responsabilidad ética con estrategias de marketing que sensibilicen al consumidor", afirma Mireia Cabero Jounou, también profesora de la UOC.

Según ToyNetwork, la inclusión no solo tiene impacto social, sino que también genera lealtad de los consumidores. Sin embargo, Cabero enfatiza la necesidad de equilibrar los principios humanistas con la rentabilidad: "El liderazgo empresarial debe reflejar valores éticos y conectar con el mercado sin descuidar la cuenta de resultados".

Hacia una verdadera inclusión: romper barreras y estereotipos

Para que la inclusión sea auténtica, las marcas deben evitar segmentaciones artificiales. "El diseño inclusivo debe ser la norma, no una categoría aparte", concluye Rodríguez.

Con estrategias innovadoras y alianzas, la industria del juguete podría liderar un cambio profundo, ofreciendo a todos los niños herramientas para aprender que la diversidad es, y siempre será, natural.