Antes de que prohíban o sea mal visto decir “Feliz Navidad”, quiero decírselo a todos: cristianos, musulmanes, judíos, hinduistas, budistas y a los seguidores de todas las demás religiones: ¡Feliz Navidad!

Y digo “Feliz Navidad” porque, simplemente, me da la gana y es mi tradición. No soy excluyente ni cruel, y no se les caerá un pedazo a quienes me oigan decirlo

Si te molesta, es tu problema. Pero si pasaste por la educación 1.0, simplemente dime “gracias” y sigue tu camino; no te vas a morir.

Vivimos en un mundo hipersensible, donde nos ofendemos por lo insignificante, pero nos importa poco lo trascendental. A quienes no les guste la Navidad, lo siento, pero no hay nada que yo pueda hacer, excepto aceptar su forma de pensar.

En este mundo, el tema de la “inclusión” va a terminar mal, porque detrás de esta buena intención de quedar bien con todo el mundo, se esconde una búsqueda de evadir nuestra responsabilidad.

No todo está bien. Porque si incluimos a todo, entonces deberíamos incluir a los pedófilos, los ladrones, los asesinos en serie, los traficantes de droga, las sectas satánicas, los terroristas y a todos aquellos que se identifican con algo que no son.

No podemos imponerles a los demás nuestras tradiciones, pero en este país se celebra la Navidad, tenemos la Biblia en el escudo y es un país cristiano y occidental.

Si eres musulmán o judío, te pido que aceptes el país donde estás y, simplemente, vivas de acuerdo con las normas de nuestra sociedad.

No podemos caer en este juego de normalizar todo ni quitar todas las tradiciones que no les gusten a un grupo, porque, entonces, todo acabará muy mal.

Estoy seguro de que quizás en Irán no se celebre el Hanukkah o que en una tribu de África no se espere que llegue Santa Claus. Pero no podemos imponer nuestras tradiciones; el mundo no funciona así.

De la misma manera, quienes vivan en la República Dominicana y un no crean en la Navidad, pues que celebren sus “Felices Fiestas”, como querían los progresistas entre comillas de los líderes del mundo libre. Por llevar la cultura woke al extremo, se devolvió a Trump a la Casa Blanca y demostró que no todo está perdido, que todavía existe el verdadero amor, pero no por la elección de Trump que es la antítesis del bien.

No se engañen aquellos que quieren que digas Felices fiestas, no lo dicen para enmarcar desde la navidad al año nuevo por que es un plan de un nuevo paradigma y si fuera así sólo habría que decir como decíamos en antaño: Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, lo que no quieren es que digas la palabra “navidad”.

Este articulo no tiene matices religiosos es algo mas del nuevo mundo que nos quieren presentar como la única opcion y no es verdad.

Porque el amor no está en la inclusión. El verdadero amor está en entender a los demás, en comprender que, para el musulmán, el profeta es Mahoma y ellos se guían por el Corán.

Entender que existen muchas otras religiones que no tienen que ver con nuestra forma de pensar. Por lo tanto, los cristianos no podemos pedirles a los judíos que no celebren el Hanukkah, por solo poner un ejemplo que se podría replicar con cualquier otra creencia o religión.

Antes de que la inclusión y la demencia del decadente occidente se lleven la Navidad, les informo que, si hemos llegado a donde estamos, es gracias a lo que nos diferencia. Si renunciamos a esto, no tendremos nada que ofrecer.

El mundo está compuesto por 8,000 millones de personas, y solo aproximadamente 2,000 millones celebran, de alguna forma, la Navidad.

De ahí que 6,000 millones no se interesan por el dilema de si decir “Felices Fiestas” o “Feliz Navidad”, lo cual no es más que otra muestra de la locura occidental.

En occidente debemos tener cuidado con renunciar a nuestras creencias, sin saber en qué nos vamos a convertir.

Por eso, si te digo “Feliz Navidad”, no te ofendas. Si te molesta, respóndeme “Felices Fiestas”, y ya.

Porque si alguien me dice “Felices Fiestas”, yo le responderé “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo” a las 8,000 millones de personas en el mundo, exceptuando a personas como Netanyahu y otros genocidas, asesinos, ladrones, y otras crapulas más.

¡Feliz Navidad!

