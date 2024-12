Triunfo histórico de los Tigres del Licey 25-3 sobre las Águilas Cibaeñas

SANTO DOMINGO.- Este martes, los Tigres del Licey protagonizaron una histórica victoria sobre las Águilas Cibaeñas con una abultada pizarra de 25-3 en un partido que pasará a la historia de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM). El encuentro, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, será recordado no solo por la cantidad de carreras, sino por el espectacular desempeño ofensivo de los bengaleses, quienes conectaron un total de 27 imparables.

Según datos proporcionados por el historiador Tony Grullón, esta victoria representa la mayor cantidad de carreras anotadas en la historia de la liga. La marca de 25 carreras supera el récord anterior de 24, que pertenecía a los Leones del Escogido desde el 7 de noviembre de 1957. Además, los 27 imparables conectados por los Tigres se colocan como la tercera mayor cantidad en la historia de la LIDOM.

Dominio total en el campo

Desde el primer inning, los Tigres del Licey dominaron el juego sin piedad. La ofensiva azul estuvo encendida de principio a fin, con destacadas actuaciones individuales, como la de Emilio Bonifacio y David Hensley, quienes se fueron de 5-4. También brilló Dawel Lugo, quien disparó un jonrón y empujó tres carreras, además de Jorge Alfaro, quien se fue de 6-3 con cuatro remolcadas. No se quedaron atrás Sergio Alcántara y Robel García, con destacadas contribuciones en la ofensiva, mientras que Miguel Andújar también aportó un doble y un sencillo, sumando dos remolques a su cuenta.

Por el lado de las Águilas, aunque se vieron superados en casi todos los aspectos, Yefry Pérez se destacó con un jonrón de dos carreras, mientras que Anthony García conectó dos dobles en tres turnos, y Brett Sullivan agregó un hit.

La victoria y los cambios en la tabla

Con este triunfo, los Tigres del Licey (24-19) suben a la segunda posición de la tabla, colocándose medio juego por encima de las Águilas Cibaeñas (24-20). Además, los Tigres mejoran su serie particular contra los cibaeños a 3-7 y extienden su racha ganadora a tres victorias consecutivas.

El triunfo fue para el relevista Ulises Joaquín, quien se encargó de la labor de relevo desde el cuarto inning. En cuanto al abridor, Radhamés Liz no logró la victoria, pero lanzó tres entradas y un tercio de tres hits y una carrera permitida. La derrota, por su parte, recayó en el zurdo Braulio Torres-Pérez (4-3), quien no pudo retirar ni un solo out y permitió cinco carreras en apenas cuatro imparables.

Un juego para la historia

Este juego no solo es recordado por la cifra de carreras y imparables, sino también por la impresionante diferencia en el marcador. Los Tigres demostraron su poder ofensivo en todas las facetas, mientras que las Águilas no lograron encontrar respuestas ante el imparable ataque de su rival. Este evento, sin duda, será uno de los más comentados de la temporada y quedará registrado en los anales de la historia de la LIDOM.

La victoria de los Tigres marca un punto de inflexión en la temporada, pues demuestra el poderío ofensivo de la escuadra azul y su capacidad para dominar en situaciones de presión. Mientras tanto, las Águilas deberán encontrar soluciones rápidas para recomponer su juego en los próximos encuentros y evitar que esta derrota histórica afecte su desempeño.

Con el camino hacia los playoffs cada vez más cercano, ambos equipos continuarán luchando por mantenerse en la parte alta de la clasificación, sabiendo que en la LIDOM, cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, la victoria de este martes deja claro que los Tigres del Licey han llegado para pelear con todo.