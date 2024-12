Meta y la experta en seguridad Rachel Tobac ofrecen recomendaciones para protegerse de estafas comunes en la temporada navideña.

La temporada navideña trae consigo una explosión de compras en línea, pero también un aumento en los intentos de estafa digital. Meta, en colaboración con la hacker ética Rachel Tobac, comparte consejos prácticos y herramientas que ayudarán a los usuarios a protegerse mientras navegan y realizan transacciones en línea.

Pensar como un hacker: el primer paso para evitar estafas

Rachel Tobac enfatiza que la clave para evitar estafas es “pensar como un hacker”. Los ciberdelincuentes aprovechan la temática navideña, ofreciendo descuentos excesivamente atractivos como gancho. Ante esto, recomienda mantenerse alerta frente a anuncios o correos electrónicos que parezcan “demasiado buenos para ser verdad”.

Además, los ataques de phishing suelen ser una táctica común. Los estafadores se hacen pasar por marcas reconocidas o instituciones financieras, utilizando correos electrónicos o mensajes que piden información personal o bancaria. Por ello, es crucial desconfiar de enlaces sospechosos y verificar la autenticidad de cualquier comunicación antes de proporcionar datos.

Evita compartir información personal en línea

Uno de los errores más comunes es compartir datos sensibles en plataformas no confiables. Tobac recalca la importancia de no introducir información personal en sitios desconocidos y desconfiar de métodos de pago que no se puedan revertir. Los estafadores suelen presionar para pagos por adelantado, aprovechándose de la urgencia y el deseo de aprovechar promociones navideñas.

Nuevas herramientas antiescam en WhatsApp e Instagram

Meta ha implementado funciones innovadoras para combatir el fraude en sus plataformas principales. En WhatsApp, los usuarios ahora reciben tarjetas de contexto cuando un número desconocido les envía mensajes o los añade a grupos desconocidos. Estas tarjetas proporcionan información adicional, como contactos en común o quién creó el grupo.

Por otro lado, Instagram notifica a los usuarios si interactúan con cuentas sospechosas. Estas notificaciones advierten sobre posibles actividades fraudulentas, como solicitudes de dinero o enlaces inseguros. La red social incluso alerta sobre dominios engañosos utilizados para robar información, permitiendo al usuario decidir si desea abrir el enlace.

Estas medidas buscan proteger a los usuarios y fomentar una navegación más segura, especialmente en épocas en que las interacciones online aumentan significativamente.

Protección en Marketplace: seguridad en compras en línea

En el caso de Marketplace, la tienda online de Facebook, Meta también ha reforzado sus medidas de seguridad. Las herramientas incluyen alertas en los chats, diseñadas para identificar patrones de estafa. Por ejemplo, si un vendedor solicita pagos antes de una reunión en persona o envía enlaces sospechosos, el sistema advierte al usuario sobre el posible riesgo.

Estas notificaciones no solo informan sobre el peligro, sino que también ofrecen consejos prácticos para actuar en caso de detectar comportamientos sospechosos.

Un llamado a la reflexión sobre la seguridad en línea

La tecnología y las redes sociales han facilitado las compras navideñas, pero también han abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. Meta insta a los usuarios a adoptar una postura preventiva, utilizando las herramientas disponibles y manteniéndose informados sobre las últimas tácticas de estafa.

Protegerse en esta temporada no solo es cuestión de tecnología, sino de aplicar medidas básicas de seguridad. Desde verificar los remitentes de correos electrónicos hasta desconfiar de ofertas irreales, cada acción cuenta para evitar ser víctima de fraudes.

Con estas recomendaciones y herramientas, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia más segura durante las fiestas, evitando caer en las trampas de los estafadores que proliferan en la red.