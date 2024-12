La nueva tecnología revoluciona el empleocon inclusión, accesibilidad y competitividad

Santo Domingo.-La inteligencia artificial generativa está marcando un antes y un después en el acceso laboral para personas con discapacidad según los resultados del “Estudio de Empleabilidad y Talento Digital 2024” de la Fundación VASS de España.

En el citado país europeo las personas con discapacidad enfrentan un enorme déficit de inclusión, con solo el 35,3% de las personas con discapacidad empleadas frente al 78% de la población general. En República Dominicana Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, solo el 23% de las personas con discapacidad en edad de trabajar estaban empleadas.

Esos datos no solo revelan una desigualdad alarmante, sino que destacan un potencial desperdiciado de talento crítico para el crecimiento económico y digita: un caladero de talento aún desaprovechado por barreras estructurales

Las barreras son múltiples: falta de formación específica, tecnología inaccesible y prejuicios corporativos. Solo un 19,1% de las personas con discapacidad logra acceder a estudios superiores, lo que restringe su participación en empleos cualificados y perpetúa la exclusión.

Tecnología inclusiva: más productividad, mejor retención, empresas más fuertes

Según la investigación de la Fundación VASS, lLa implementación de herramientas inclusivas basadas en IA, como asistentes de voz y reconocimiento visual, ha permitido que las empresas logren aumentos de productividad del 15% al 20%. Estos avances no solo optimizan procesos, sino que también reducen los tiempos operativos en un 30%, abriendo un camino para una mayor competitividad global.

Además, las empresas que han apostado por la diversidad reportan un 25% más de retención de talento en comparación con aquellas que no lo han hecho. Está claro que la inclusión no es solo un imperativo ético; es una estrategia de negocio rentable.

Motor de cambio: la IA generativa derribando muros históricos

La IA generativa no es solo una herramienta; es un catalizador para reconfigurar el mercado laboral. Su capacidad para personalizar soluciones según las necesidades individuales de las personas con discapacidad está revolucionando los entornos de trabajo. Desde la creación de herramientas adaptadas hasta sistemas de entrenamiento basados en algoritmos, el futuro del empleo inclusivo ya está aquí.

“La IA permite recuperar un talento históricamente perdido y amplificar su impacto. Es hora de que las empresas asuman su responsabilidad en la construcción de un entorno más equitativo y accesible”, enfatiza Antonio Rueda, director de la Fundación VASS.

La inclusión laboral como derecho innegociable

El artículo 27 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad es claro: el empleo es un derecho fundamental. Sin embargo, este ideal sigue siendo una promesa incumplida para millones de personas en España y el mundo. El empleo con apoyo, utilizando entrenadores laborales, formación especializada y servicios de seguimiento, es una vía viable para garantizar un acceso equitativo.

“La colaboración entre sectores públicos y privados no es una opción, es una necesidad. Solo con un esfuerzo conjunto lograremos una verdadera inclusión”, señala Rueda.

Transformación digital: una oportunidad que no podemos desperdiciar

La IA no solo mejora la accesibilidad; redefine las reglas del juego. Empresas que adoptan tecnología inclusiva no solo mejoran su desempeño, sino que crean culturas organizativas más diversas, resilientes e innovadoras. En un mercado global donde la inversión en IA superará los 5 billones de dólares en 2024, la apuesta por la inclusión no puede quedar rezagada.

Lo cierto es que ha llegado el momento de derribar las barreras estructurales, aprovechar el potencial de la IA y construir un mercado laboral donde las personas con discapacidad no sean la excepción, sino la regla.

Lo que la investigación indica es que la accesibilidad no es caridad; es una inversión estratégica en el futuro de todos. Y no solo beneficiaría a las personas en condición de discapacidad en España sino en todos los países incluyendo la República Dominicana.