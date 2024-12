The Banker reconoce sus resultados financieros excepcionales y su impulso a la innovación

Londres, Inglaterra.- El Banco de Reservas obtuvo el prestigioso galardón “Banco del Año de República Dominicana 2024”, otorgado por la revista británica The Banker, que resaltó el liderazgo del banco en la industria financiera del país y su capacidad para superar desafíos en un entorno empresarial dinámico y en constante transformación.

Samuel Pereyra, presidente ejecutivo del banco, recibió el premio durante una ceremonia efectuada en Londres, en la que fueron premiados otros bancos que se han destacado en diferentes categorías.

Al valorar el premio, Pereyra expresó: "Ser destacados por una publicación tan influyente como The Banker es un honor que nos llena de orgullo y responsabilidad”.

“Este premio -puntualizó- refleja nuestra capacidad para superar desafíos en un entorno dinámico, implementando estrategias innovadoras que priorizan la sostenibilidad, el bienestar de nuestros clientes y el apoyo a los sectores productivos”.

Dedicó el reconocimiento a todos los dominicanos que han depositado su confianza en Banreservas, y anunció que continuarán liderando con visión y compromiso, para fortalecer la posición de Banreservas como pilar del sistema financiero nacional.

"Este reconocimiento como Banco del Año en República Dominicana por The Banker reafirma nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo sostenible”, dijo.

Pereyra afirmó que “en Banreservas trabajamos día a día para ofrecer soluciones financieras que impacten positivamente a nuestros clientes y contribuyan al crecimiento económico y social de nuestro país".

Criterios del premio

Los criterios evaluados por The Banker para este galardón incluyeron la habilidad de la institución para lograr resultados financieros excepcionales, impulsar la innovación a través de nuevas tecnologías y desarrollar estrategias rentables que promuevan el crecimiento del negocio y la satisfacción del cliente.

La prestigiosa revista considera que Banreservas ha demostrado un compromiso ejemplar con la sostenibilidad, apoyando a los sectores productivos del país y destacándose como líder en el ámbito comercial. Esta posición le ha consolidarse como un pilar del sistema financiero dominicano.

El premio refleja el impacto de los proyectos y programas innovadores implementados por Banreservas, así como el nivel de satisfacción alcanzado entre sus clientes. Estos logros reafirman la visión y el liderazgo de la institución en su misión de impulsar el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Con este reconocimiento, Banreservas ratifica su posición como un referente en la banca local, y sienta un precedente en términos de excelencia, sostenibilidad y servicio al cliente, consolidando su prestigio tanto a nivel nacional como internacional.

The Banker es una de las publicaciones más influyentes en el ámbito financiero global. Concede anualmente los premios Bank of the Year, para destacar a las instituciones que lideran la industria financiera a través de su desempeño, innovación y compromiso con el desarrollo económico sostenible.