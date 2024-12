El presidente dice que la decisión "no se enmarca en la lógica de cambiar una potencia por otra".

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -El presidente de transición de Chad, Mahamat Idriss Déby, ha defendido la decisión de Yamena de romper el acuerdo de cooperación militar con Francia argumentando que estaba "obsoleto" y ha recalcado que la decisión afecta únicamente a este pacto "en su configuración actual" de cara a "reorientar" los lazos con París.

Déby ha señalado en un discurso a la nación que la decisión "no fue tomada a la ligera", sino que "deriva de una reflexión profunda y una evaluación minuciosa", antes de recordar que Chad y Francia "mantienen desde hace muchas décadas una cooperación en muchos sectores, principalmente en el militar".

"Este acuerdo fue firmado en otra época, con otros actores y en un contexto totalmente diferente. Buscaba responder a unos desafíos conjuntos en otro contexto nacional, regional e internacional", ha explicado, al tiempo que ha reiterado que "no se correspondía a las realidades de seguridad, geopolítica y estrategia de la actualidad, como tampoco a los objetivos legítimos relativos a la plena expresión de la soberanía".

Así, ha apuntado que el acuerdo "no aportaba ningún valor añadido real sobre el terreno militar", en el que Chad "hace frente a desafíos varios y graves, principalmente a los ataques terroristas", frente a los que el Ejército mantiene "una valentía jamás desmentida y una determinación sin medida".

El mandatario, que ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas, ha manifestado que ahora "están llamadas a integrar una nueva situación resultante de la ruptura de este acuerdo obsoleto, lo que no cambia absolutamente nada en los hechos concretos", según un comunicado publicado por la Presidencia de Chad.

En esta línea, ha manifestado que "la ruptura de este acuerdo debe generar más responsabilidad dentro de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS), más interacción y más concentración para defender mejor la integridad de Chad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos".

Déby ha recalcado de esta forma que la ruptura del acuerdo con Francia es parte de su "compromiso" con la población para un "proyecto social" que busca "construir relaciones recíprocas y equilibradas con países hermanos y amigos, con un espíritu de independencia y respeto a la soberanía de los Estados".

Por ello, ha indicado que la decisión "no se enmarca en la lógica de cambiar una potencia por otra y menos aún en una de 'cambiar de dueño'", en referencia a los análisis que apuntan a la posibilidad de un aumento de los lazos con Rusia, que está expandiendo su influencia en el continente y que ha desplegado mercenarios en varios países de la región.

"Nuestro país cree con fe en su capacidad de defender su integridad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes. Esta decisión es un acto soberano, cuidadosamente considerado, plenamente asumido, destinado a fortalecer nuestra independencia nacional y responder a un fuerte compromiso contraído con el pueblo chadiano", ha agregado.

LIBERTAD PARA DEFINIR LAS RELACIONES

De esta forma, el mandatario ha incidido en que, "66 años después de la proclamación de la República, Chad tiene todo el derecho y la obligación de definir libremente sus relaciones internacionales, elegir las formas de cooperación que desea y llevar a cabo su política de defensa en línea con sus prioridades".

"Hemos decidido poner fin a esta cooperación militar para reorientar nuestra asociación con Francia sobre campos que tengan un impacto más positivo sobre el día a día de las respectivas poblaciones", ha dicho, al tiempo que ha desgranado los motivos que le han llevado a dar este paso.

Entre los mismos figuran la "ausencia de reciprocidad", ya que "la presencia militar francesa en Chad no se funda sobre una base recíproca". "Chad no debe aceptar a otros lo que no es aceptado por estos otros", ha apuntado, antes de señalar además a "la necesidad de reparación" de las "imperfecciones" en las "relaciones internacionales" de Yamena.

Eso pasa por "elegir con total independencia las formas y los socios de la cooperación internacional", además de "reforzar las capacidades" del país y lograr un "Ejército chadiano a la altura de todas sus responsabilidades, más autónomo, más comprometido y más responsables en la materialización de su misión de defensa de la patria".

Sin embargo, ha garantizado que "esta decisión de ruptura no supone un rechazo a la cooperación internacional ni un cuestionamiento de las relaciones diplomáticas con Francia". "Seguimos abiertos a intercambios constructivos con todos nuestros socios, incluido Francia", ha añadido.

El mandatario ha reafirmado además su compromiso con "la lucha contra el terrorismo" y ha prometido "actuar para contribuir a la seguridad regional, en estrecha colaboración con los países vecinos y todas las naciones que compartan estas preocupaciones". "Chad seguirá jugando su papel en el seno de iniciativas de refuerzo de la paz y la seguridad", ha argüido.

Por ello, ha ahondado en que la medida busca "reforzar la soberanía, repensar las relaciones internacionales y asumir las responsabilidades propias en la edificación de una paz duradera, tanto en Chad como en la región", para lo cual trabajará "con todos los socios" a partir de "un espíritu de respeto mutuo".

La decisión de Yamena, aliado clave de Francia en la región y país que acoge la mayor base militar francesa en el continente, llega después de que las juntas militares de Malí, Burkina Faso y Níger hayan roto sus lazos de defensa con Francia y protagonizado un acercamiento a Rusia, lo que ha provocado preocupación en París y sus socios occidentales.