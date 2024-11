El precandidato presidencial denuncia la crisis económica y la división del MAS

MADRID, España.- En un análisis crítico sobre la situación económica y política de Bolivia, el precandidato presidencial Samuel Doria Medina ha lanzado fuertes declaraciones contra el actual modelo económico del Gobierno liderado por Luis Arce. Durante una entrevista concedida en Madrid, el empresario y político boliviano subrayó la gravedad de la crisis económica que atraviesa el país, responsabilizando al “modelo equivocado” instaurado hace casi dos décadas.

Medina destacó que Bolivia enfrenta una severa escasez de carburantes, que ha generado largas colas en las estaciones de suministro, paralizando a muchos sectores productivos. Además, advirtió que la inflación, históricamente estable en Bolivia, podría alcanzar niveles de dos dígitos en 2025, algo que no ocurría desde hace 30 años.

“El trabajo de mucha gente depende de esa gasolina, pero ya no hay dólares, y el déficit fiscal supera el 10 por ciento”, afirmó.

Un modelo económico en crisis

El precandidato denunció que el modelo económico vigente se basa en una dependencia excesiva del Estado, dejando de lado políticas que promuevan el emprendimiento y la inversión privada. También calificó el reciente presupuesto presentado por el Gobierno como “patético” y sin conexión con la realidad del país, al mantener un aumento del gasto público sin ajustes en las empresas estatales que generan pérdidas.

Para Medina, la solución pasa por instaurar un modelo capitalista con rostro humano que fomente el apoyo a los pequeños empresarios y emprendedores.

“Solo así Bolivia podrá superar el atraso y garantizar la libertad económica de sus ciudadanos”, aseguró, planteando la meta de generar 1.5 millones de nuevos emprendimientos en los próximos cinco años.

La división del MAS: una oportunidad para la oposición

En el ámbito político, Medina se mostró optimista ante la división interna del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales y el presidente Luis Arce. Según el precandidato, esta fractura representa una oportunidad única para que la oposición unifique esfuerzos y presente una candidatura sólida en las elecciones presidenciales previstas para agosto de 2025.

“Estamos viviendo el fin de un ciclo que comenzó hace 19 años. Creo que la oposición alcanzará acuerdos en diciembre para consolidar la unidad”, afirmó Medina, quien también sostuvo reuniones en España con figuras clave como Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición en ese país.

Respecto a Morales, Medina opinó que el expresidente ya no cuenta con el apoyo político de antaño y que su partido, aunque conserve cierta influencia en áreas cocaleras, no será determinante en los próximos comicios. “El MAS se conformará con mantener una presencia parlamentaria para evitar juicios políticos, pero no volverán a liderar el Gobierno”, aseguró.

Relaciones internacionales y el futuro económico

Medina también criticó la ideologización de las relaciones internacionales del actual Gobierno, cuestionando los beneficios del acercamiento de Bolivia a los BRICS. Aunque reconoció la importancia de China como socio comercial, señaló que el país necesita fortalecer sus lazos con Sudamérica y Estados Unidos para impulsar el comercio y el desarrollo.

“Los bolivianos quieren un modelo pragmático que genere ventajas económicas reales, no basado en puntos ideológicos”, declaró.

Un mensaje para el cambio

Samuel Doria Medina, quien ya ha sido candidato presidencial en tres ocasiones, se perfila nuevamente como una figura central en la política boliviana. Su diagnóstico sobre la crisis económica y política, combinado con su llamado a la unidad opositora, podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la historia del país.

Con un enfoque en promover el emprendimiento y establecer relaciones internacionales más equilibradas, Medina plantea un cambio de rumbo que, según él, es crucial para superar los retos actuales y construir un futuro próspero para Bolivia.