En Memoria de Rafik Pérez.

La Romana. – La Estancia Golf Club, fue el escenario escogido por los ejecutivos de Asystec y Pany Open, para realizar con éxito el séptimo torneo de golf del Pany Open, con la participación de 84 talentosos jugadores quienes competirán en un ambiente de camaradería y espíritu deportivo.

Raymond Marcelino de Asystec y Martin Paniagua de Golf Events, señalaron que el formato del torneo de un Big Three rifado .A la vez señalaron los patrocinadores: Asystec, Check Point, Banreservas, Trellix, TPACK, Fumigadora Zapa. Grupo Universal, Club Car, Almacenes Hatuey, Cooproservicios, Brugal, Stolinaya. ATS (airport Team Solution), Bergini, Emilio Hot dogs, Marmotech, Hero, Eulen, Genesa, Edge, Mix, .0Gold and Silver,B-lite, Johnsonville, Abarrotao, Pescaderia Turiel, Pizza Il forno, La Vecindad, Dinner in the Sky, Mobile gallery, Autohaus, Mitre y Kah kow.

La lluvia no fue excusa, para mantener el espíritu deportivo y de camaradería entre los equipos, en el séptimo torneo de golf del Pany Open

Ganadores: El 1er. lugar Bruto compuesto por Edwin Rodríguez, Peter Garrido y Peter Rivera y el 1er. lugar Neto compuesto por Eduardo Rodríguez y Mario Guerrero Heredia, entregó ambos galardones, Martin Paniagua de Golf Events