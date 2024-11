Sara Duterte dice que un sicario matará a Ferdinand Marcos Jr si la asesinan a ella

Otro caso de enfrentamiento entre las dos principales figuras políticas de un país, como el caso de Ecuador, se está produciendo en Filipinas, pero este es más frontal y peligroso. La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, lanzó una escalofriante amenaza: prometió hacer asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr, a su esposa Liza Araneta, y al presidente de la Cámara de Representantes, Martín Romualdez, si ella misma fuera asesinada.

La ofensiva declaración, hecha durante una videoconferencia, ha desatado una crisis política sin precedentes en el país, llevando a la Oficina presidencial a preparar "acciones inmediatas".

Amenazas públicas evidencian fractura en las dinastías filipinas históricas

"No se preocupen por mi seguridad", declaró Duterte con frialdad. "Le dije a alguien: ‘Si me matan, mata a BBM [Marcos], a Liza Araneta y a Martín Romualdez’. Esto no es una broma". La vicepresidenta confirmó haber dado órdenes explícitas de venganza, sumando más leña al fuego en el ya tenso panorama político.

La alianza electoral de 2022, que unió a las dos dinastías más influyentes de Filipinas, está en ruinas. Las tensiones se han disparado, impulsadas por diferencias geopolíticas, como el debate entre apoyar a EE.UU. o a China, y las acusaciones de corrupción contra Duterte, quien asegura ser víctima de una campaña política.

Acciones presidenciales ante las explosivas declaraciones de Duterte

En respuesta a la amenaza pública de Duterte, la Oficina de Comunicaciones Presidenciales calificó sus palabras como una "amenaza activa". El caso ha sido remitido al Comando de Seguridad Presidencial, que ha comenzado a tomar medidas para proteger al presidente y su entorno.

"Toda amenaza contra el presidente debe tomarse en serio, especialmente cuando se expresa de manera tan clara", enfatizó la Oficina presidencial en un comunicado oficial.

Conflictos personales se mezclan con escándalos de corrupción

Las declaraciones de Duterte coinciden con el traslado de su jefa de gabinete, Zuleika López, a un centro penitenciario por desacato, tras su comportamiento evasivo durante una investigación sobre el presunto uso indebido de fondos públicos en la Oficina del Vicepresidente y el Departamento de Educación.

Duterte denuncia estas acciones como un intento de desacreditarla políticamente.

Luchas de poder anticipan una feroz batalla electoral en filipinas

Las familias Duterte y Marcos compiten abiertamente por apoyos estratégicos y puestos clave antes de las elecciones intermedias de 2025 y la carrera presidencial de 2028.

Este enfrentamiento, más que una simple lucha política, se ha convertido en un conflicto mortal que amenaza con desestabilizar a Filipinas, mientras el país observa con asombro la evolución de esta guerra de titanes.

Este enfrentamiento recuerda otro que se produce entre las dos principales figuras políticas de Ecuador. El presidente de de ese país, Daniel Noboa, mantiene un pugilato, por motivos diferentes, con su vicepresidenta Verónica Abad, Con datos de Actualidad RT.