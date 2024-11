Rechazan a Sebastian Stan por interpretar a Trump en The Apprentice

Sebastian Stan ha desatado un huracán en Hollywood al interpretar a Donald Trump en The Apprentice, una película que explora los inicios del controvertido expresidente en el mundo de los negocios durante los años 70. Lo que podría haber sido un papel más en su carrera, se convirtió en un desafío monumental, afectando incluso su participación en la industria.

Stan reveló recientemente que, tras el estreno, fue rechazado para aparecer en el programa Actors on Actors de Variety. La razón: ningún actor quiso emparejarse con él para hablar sobre la película.

"Estaban demasiado asustados para hablar de esta película", confesó el actor durante una sesión de preguntas y respuestas en Los Ángeles. "No pasa nada, pero refleja algo muy preocupante sobre la industria", añadió.

Sebastian Stan interpretar Trump en The Apprentice. Instagram

Hollywood temeroso: el rechazo a debatir temas incómodos

La negativa de sus colegas a hablar de The Apprentice pone de manifiesto una industria que evita confrontar ciertos temas, recoge Europa Press

Stan señaló que los publicistas y representantes de los actores jugaron un papel clave en esta censura. "Tienen demasiado miedo de abordar esta película", afirmó.

El actor invitó al público y a la industria a reflexionar: "Si realmente surge ese miedo o incomodidad al hablar de esto, vamos a tener un problema".

Según Stan, la incapacidad de aceptar que figuras polémicas como Trump puedan ser interpretadas como humanos complejos limita el discurso y el arte.

Variety confirma: Stan fue rechazado por interpretar a Trump

El coeditor jefe de Variety, Ramin Setoodeh, respaldó las declaraciones de Stan en un comunicado: "Lo que dijo Sebastian es exacto.

Le invitamos a Actors on Actors, pero otros actores no quisieron formar pareja con él porque no querían hablar de Donald Trump".

Este rechazo no solo expone el temor de los actores a ser asociados con figuras divisivas, sino que también plantea preguntas sobre la libertad creativa en Hollywood. ¿Hasta qué punto las narrativas controvertidas están condicionadas por las emociones políticas?

Trump arremete: la película es una "ofensa sin clase"

Como era de esperarse, Donald Trump no tardó en reaccionar. Calificó la película como "cutre, difamatoria y políticamente repugnante".

Una escena en particular, donde se aborda un momento ficticio y violento con su exesposa Ivana, fue objeto de sus críticas más feroces. Trump la tildó de "falsa y sin clase".

Mientras tanto, Stan se mantiene firme en su postura: interpretar a Trump no fue un acto político, sino un compromiso con la complejidad humana y con el arte de narrar historias incómodas.

"Las emociones están a flor de piel, pero esa es precisamente la razón por la que esta película debía hacerse", concluyó.